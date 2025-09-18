হোম > সারা দেশ > বগুড়া

ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হলো না সেনাসদস্য রিফাতের

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  

রিফাত খন্দকার। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রিফাত খন্দকার (২২) নামের এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ছোনকা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিফাত খন্দকার উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের বাসিন্দা রুস্তম খন্দকারের ছেলে। তিনি গাজীপুর ক্যান্টনমেন্টে ২৭ বেঙ্গলে সিপাহি পদে কর্মরত ছিলেন।

জানা যায়, গতকাল রাতে রিফাত ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তিনি একটি হাইওয়ে রেস্তোরাঁয় নাশতা করেন। সেখানে তিনি রাস্তা পার হয়ে পশ্চিম দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে বগুড়া থেকে ঢাকাগামী একটি মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মহাসড়কে পড়ে যান।

এরপর পেছন থেকে আসা অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরপুর হাইওয়ে থানার পরিদর্শক আজিজুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ময়নাতদন্তের জন্য লাশ আজ বৃহস্পতিবার সকালে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অজ্ঞাতনামা গাড়ি শনাক্তে পুলিশি অনুসন্ধান চলছে।

