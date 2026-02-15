হোম > সারা দেশ > বগুড়া

সড়ক দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে বেরিয়ে ট্রাকচাপায় নিহত ফায়ার সার্ভিস কর্মী

বগুড়া প্রতিনিধি

ফায়ার ফাইটার আহসান হাবিব। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করতে গিয়ে প্রাণ হারালের আহসান হাবিব (৪৬) নামের এক ফায়ার সার্ভিস কর্মী। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে শেরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আহসান হাবিব গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার খামার ধনারুহা গ্রামের আবেদার রহমানের ছেলে। তিনি শেরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে কর্মরত ছিলেন।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে খবর আসে, চান্দাইকোনা বগুড়া বাজার এলাকায় একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত উদ্ধার অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। স্টেশন থেকে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িটি বের করার জন্য আহসান হাবিব রাস্তায় দাঁড়িয়ে সংকেত দিচ্ছিলেন। এ সময় বগুড়াগামী একটি ট্রাকের গতিরোধ করেন, যেন ফায়ার সার্ভিসের গাড়িটি নিরাপদে বের হতে পারে। ট্রাকটি থামার পরপরই পেছন থেকে গাইবান্ধাগামী ‘আহসান পরিবহন’ নামে একটি দ্রুতগতির বাস ওই ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকটি আহসান হাবিবের ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সহকর্মীকে হারিয়ে মহিপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের অন্য সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেন।

শেরপর হাইওয়ে থানার ইনচার্জ রইছ উদ্দিন বলেন, সংশ্লিষ্ট বাস ও ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাক ও বাসের চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

