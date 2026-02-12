বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

বগুড়া-৭ আসনে (শাজাহানপুর ও গাবতলী উপজেলা) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোরশেদ মিলটন বিজয়ী হয়েছেন। শাজাহানপুর উপজেলায় মোট ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৪ জন। মোট ৭৫ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ধানের শীষ প্রতীকে মোরশেদ মিলটন ১ লাখ ৪ হাজার ৩০৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে অধ্যাপক গোলাম রব্বানি পেয়েছেন ৭০ হাজার ২৮ ভোট।
এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. শফিকুল ইসলাম হাতপাখা প্রতীকে ১ হাজার ৯ ভোট এবং হারিকেন প্রতীকে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. আনছার আলী পেয়েছেন ২০৫৮ ভোট।
শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. তাইফুর রহমান আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।