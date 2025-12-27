ভোলায় আবাসিক হোটেলে যুবলীগ নেতার ঝুলন্ত লাশ

ভোলায় একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষ থেকে আমির হোসেন তালুকদার (৩৬) নামে এক যুবলীগ নেতার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের কে জাহান ইন্টারন্যাশনাল আবাসিক হোটেল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
আমির হোসেন ভোলার লালমোহন পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি একই এলাকার হাসপাতাল রোডের মৃত মহসিন তালুকদারের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে শহরের কে জাহান মার্কেটের কে জাহান হোটেলের তৃতীয় তলায় ২০২ নম্বর কক্ষটি বুকিং নেন আমির হোসেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে আমিরের কোনো সাড়াশব্দ পায়নি কেউ। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁর রুমের দরজা বন্ধ এবং ভেতরে অন্ধকার দেখতে পান। পরে হোটেল কর্তৃপক্ষ সদর মডেল থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে রুমের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। সুরতহাল রিপোর্টে মরদেহের কোনো অংশে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।
এ ব্যাপারে ভোলা সদর মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কেন বা কী কারণে এই মৃত্যু তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের পর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।