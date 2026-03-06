ভোলায় ১ হাজার ৪২০ বস্তা সার জব্দ, ট্রাকচালক আটক

ভোলায় চারটি ট্রাকবোঝাই ১ হাজার ৪২০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করা হয়েছে। এ সময় মো. আরমান (২৭) নামের একজন ট্রাকচালককে আটক করে পুলিশ। অপর তিন ট্রাকের চালকেরা পালিয়ে যান।
গতকাল বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা ফেরিঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি ফেরি থেকে সারবোঝাই ট্রাকগুলো জব্দ করে পুলিশ। ট্রাকচালকেরা এসব সার লক্ষ্মীপুরের মজুচৌধুরী ঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন বলে দাবি করেছেন।
আটক ট্রাকচালক মো. আরমান জানান, ভোলার খেয়াঘাট সড়কে অবস্থিত বাফার গুদামথেকে চারটি ট্রাকে সারবোঝাই করেন। গাড়ি ভাড়া করা লোকটি তাঁদের ইলিশা ফেরিঘাটে আসতে বলেন। সেখান থেকে এসব সার লক্ষ্মীপুরের মজুচৌধুরী ঘাটে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই ঘাটে পৌঁছার পর সার কোথায় খালাস করা হবে, সেটি জানানোর কথা ছিল। তখন খবর পেয়ে ইলিশা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ট্রাকবোঝাই সারগুলো আটক করে।
ভোলার ইলিশা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বশির আলম আজ শুক্রবার (৬ মার্চ) দুপুরে আজকের পত্রিকাকে জানান, ভোলায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) গুদাম থেকে চার ট্রাক ইউরিয়া সার কালোবাজারিতে বিক্রির জন্য পাচার হচ্ছিল, এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ইলিশা ফেরিঘাটে অভিযান চালায়। এ সময় লক্ষ্মীপুরগামী বেগম রোকেয়া ও কুসুমকলি নামের দুটি ফেরি থেকে চারটি সারবোঝাই ট্রাক জব্দ করা হয়।
বশির আলম আরও জানান, প্রতিটি বস্তায় ৫০ কেজি করে মোট ১ হাজার ৪২০ বস্তা ইউরিয়া সার ছিল; যার পরিমাণ ৭১ টন। সারবোঝাই ট্রাকগুলো ফেরি থেকে নামিয়ে ইলিশা পুলিশ ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক ট্রাক চালককে আটক করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জানতে চাইলে ভোলার জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান বলেন, ‘আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, পুলিশের হাতে জব্দ ট্রাকবোঝাই সার বরগুনার বামনা উপজেলার। কিন্তু এই সার লক্ষ্মীপুরের দিকে চলে যাচ্ছিল। তখন পুলিশ খবর পেয়ে চোরাই সন্দেহে সেগুলো আটক করেছে। বিষয়টা তদন্তাধীন।’