বরিশাল নার্সিং কলেজের ৩ শিক্ষক অপসারণের দাবিতে লাল কার্ড দেখালেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল নার্সিং কলেজের তিন শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে আজ মঙ্গলবার লাল কার্ড দেখান শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সহপাঠীদের ওপর হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে লাল কার্ড দেখিয়েছেন বরিশাল নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার ক্লিনিক্যাল ও ল্যাব প্র্যাকটিস এবং ক্লাস বর্জন করে একাডেমিক ভবনের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনকালে তাঁরা লাল কার্ড দেখান।

এ সময় চোখে লাল কাপড় বেঁধে প্রতীকী নীরবতা পালন করেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অনতিবিলম্বে তিন শিক্ষককে অপসারণ ও ‘প্রহসনমূলক’ ক্লাস রুটিন প্রত্যাহারের করে শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন রুটিন প্রকাশের দাবি জানান।

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠা তিন শিক্ষক হলেন আলী আজগর, সাইদ হোসাইন রনি ও ফরিদা বেগম।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিতে আমরা আন্দোলন শুরু করেছিলাম। গত ৬ মে আমাদের আন্দোলনে বহিরাগতদের এনে হামলা চালানো হয়। আমরা হামলাকারী ও তাদের মদদদাতা কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনার দীর্ঘ চার মাস পার হলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিন শিক্ষক এখনো স্বপদে বহাল আছেন। আমাদের লাঞ্ছিত করেও যাঁরা ক্যাম্পাসে আছেন, তাঁদের অনতিবিলম্বে বদলি বা অপসারণ করতে হবে।’

স্টুডেন্ট নার্সেস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন বরিশাল নার্সিং কলেজ শাখার দপ্তর সম্পাদক ফজলে রাব্বি বলেন, ‘দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধারাবাহিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। সোমবার ক্লাস বর্জন, বিক্ষোভ করে অধ্যক্ষ স্যারকে স্মারকলিপি দিয়েছি। আমাদের দাবি না মানলে এই আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে।’

