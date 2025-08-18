বিএনপির চাঁদাবাজি নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, যুবকের বাবাকে কুপিয়ে জখম

পটুয়াখালী সদরে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধ নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া এক যুবকের বাবার ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।
আহত আবদুল হাকিম (৬৮) বড় বিঘাই ইউনিয়নের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পরিবারের দাবি, ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের নেতৃত্বে এ হামলা হয়েছে। এতে ইন্ধন দিয়েছেন সদর থানা বিএনপির সহসভাপতি নূরুল ইসলাম হাওলাদার।
আহত হাকিমের ছেলে আল আমিন হাওলাদার জানান, তিনি এলাকায় চাঁদাবাজি, দখলদারিসহ বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। এ ঘটনার জেরে গতকাল রোববার সকাল ১০টার দিকে কেওয়াবুনিয়া স্লুইসগেট এলাকায় তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাবার ওপর হামলা চালানো হয়।
আল আমিন বলেন, ‘তারা প্রথমে আমার বাবাকে বেধড়ক মারধর করে, পরে হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরি দিয়ে জখম করে। এর আগে আমাকে একাধিকবার মারধর ও জখম করেছে আনোয়ার হোসেন ও তার সহযোগীরা। এমনকি আমাদের পরিবারকে নিয়মিত খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এখন ভয় ও আতঙ্কে আমি এলাকায় যাতায়াত করতে পারছি না। তাদের বিরুদ্ধে আগেও থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাতে তারা আরও বেপরোয়া হয়ে গেছে।’
জানতে চাইলে আনোয়ার বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা পরিকল্পনা করে আমাকে ফাঁসানোর জন্য এ কাজ করেছে।’
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহম্মেদ বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। তাদের সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছে। তবে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ এখনো দেয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নিচ্ছি।’