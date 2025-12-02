বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের (সম্মান) শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আগামী ১২ জানুয়ারি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে।
এ উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মুহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওরিয়েন্টেশন আয়োজনের দিনক্ষণ, কার্যক্রম এবং দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাবর্তন আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসেন ফয়সাল জানান, প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সে ক্ষেত্রে আপাতত ফ্রেমওয়ার্কের কাজ চলছে।