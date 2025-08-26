মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, দুজন গ্রেপ্তার

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীকে ধর্ষণ ও ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এক সাংবাদিকসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
অভিযুক্ত দুজন হলেন উপজেলার দক্ষিণ শিয়ালকাঠির মো. জাহিদ ও একই এলাকার মো. জিয়াউল ইসলাম জিহাদ। তাঁদের মধ্যে জিহাদ দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার ভান্ডারিয়া প্রতিনিধি। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
পিরোজপুরের পুলিশ সুপার খান মুহাম্মদ আবু নাসের এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে হাসপাতাল মোড়ে এক নারীকে রিকশাচালক জাহিদ ধর্ষণ করেন। সেই ঘটনার ভিডিও ধারণ করেন সাংবাদিক জিহাদ। পরে তিনি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে জাহিদের কাছে টাকা দাবি করেন। শেষে জিহাদ ফেসবুকে ভিডিওটি প্রকাশ করলে তা পুলিশের নজরে আসে এবং দুজনকে আটক করা হয়।
পুলিশ সুপার বলেন, সাংবাদিক জিহাদ ধর্ষণের সময় কোনোরকম বাধা না দিয়ে ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানোর কারণে তাঁকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সঙ্গে কথা বলে ভিডিওটি সরানো হয়েছে।
পুলিশ সুপার জানান, অভিযুক্ত দুজনকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন এবং পর্নোগ্রাফি আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভুক্তভোগীকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।