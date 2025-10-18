হোম > সারা দেশ > বরিশাল

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল: সিইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘অতীতের মতো কোনো নির্বাচন আর হবে না। সরকারি কোনো সংস্থা ও রাজনৈতিক দল নির্বাচনকে প্রভাবিত করার সুযোগ পাবে না। আমরা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণের নির্দেশনা দিয়েছি। কমিশন ঐতিহাসিক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপহার দেবে।’

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শনিবার বরিশাল সার্কিট হাউসে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সিইসি সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন।

সিইসি আরও বলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে নির্বাচনের সব প্রস্তুতি কমিশন নিয়ে রেখেছে। সে হিসেবে চলতি বছরের ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, ‘দেশের জনগণ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। আমরা যে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছি এবং ভোটারদের যেভাবে আশ্বস্ত করেছি, তাতে নিষিদ্ধঘোষিত কোনো দলের (কার্যক্রম) নির্বাচনে অংশ না নেওয়া বা তাদের সমর্থকদের ভোট না দেওয়ায় নির্বাচনে কোনো প্রকার প্রভাব পড়বে না।’

নির্বাচনের সময় যেকোনো ধরনের গুজবের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার জন্য সিইসি সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সিইসি নাসির উদ্দিন বলেন, ‘সব ধরনের চ্যালেঞ্জ হাসিমুখে মোকাবিলা করে জাতিকে একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেব। জাতির প্রতি প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতি ও কমিশনের শপথ অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য করণীয় সবই করব।’

এনসিপির শাপলা প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে সিইসি বলেন, ‘রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের সব শর্ত পূরণ করেছে এনসিপি। কিন্তু তাদের চাওয়া শাপলা প্রতীক ইসির সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় নেই। কোনো দল যদি নিবন্ধন পায়; আমাদের যে নির্ধারিত প্রতীক আছে, সেখান থেকে একটা নিতে হয়। এনসিপির চাওয়া প্রতীক আমাদের নির্ধারিত তালিকায় নেই, তাই দিতে পারিনি।’

বিভাগীয় কমিশনার মো. রায়হান কাওছারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বরিশাল বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব, আনসারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

