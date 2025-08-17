হোম > সারা দেশ > বরিশাল

ভোলায় বিএনপির দুই নেতাকে কুপিয়ে জখম

ভোলা প্রতিনিধি

আহত দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণ আইচা থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও চরমানিকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেজাউল করিমের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা চরমানিকা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহের মাস্টারও গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে চরফ্যাশন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রেজাউল করিমকে ঢাকা পাঠানোর পরামর্শ দেন।

এদিকে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে চরম উত্তেজনা দেখা দেয় স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে। দ্রুত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম জানান, রেজাউল করিম খন্দকার দক্ষিণ আইচা কচ্চপিয়া এলাকায় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে চরমানিকা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহেরকে সঙ্গে নিয়ে আজ বেলা দেড়টার দিকে জোহরের নামাজ আদায় করতে মোটরসাইকেলযোগে দক্ষিণ আইচা বাজারের মসজিদে যান। এ সময় মসজিদের সামনে আগে থেকে ওত পেতে থাকা এক ব্যক্তি তাঁকে পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ঘাড়ে ও পিঠে আঘাত করে। রেজাউলের সঙ্গে থাকা আবু তাহের তাঁকে রক্ষা করতে গেলে তাঁকেও কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায় ওই দুর্বৃত্ত। চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে চরফ্যাশন হাসপাতালে পাঠান।

চরফ্যাশন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মনজুর হোসেন জানান, প্রকাশ্যে বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল করিমকে কুপিয়েছে। ওই সন্ত্রাসীকে দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

দক্ষিণ আইচা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এরশাদুল হক ভূঁইয়া জানান, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁর নাম আবুল হোসেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বয়স ৫০-৫৫ বছর হবে। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তবে কী কারণে হামলা হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

সম্পর্কিত

পবিপ্রবিতে ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রাথমিক সত্যতা পেল দুদক

শেবাচিম হাসপাতাল: ফের উত্তেজনা-পাল্টাপাল্টি ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ডিসি অফিস ঘেরাও

মিষ্টি খাইয়ে আ.লীগ নেতাকে গণধোলাই, পুলিশে সোপর্দ

কাভার্ড ভ্যান-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৭

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার আন্দোলন: চাপের মুখে শেবাচিম হাসপাতালে ১০০ যন্ত্রপাতি সচল

‘বউ আমাকে মিথ্যা ভালোবাসত, টাকা না থাকলে ছেড়ে যাবে, তাই মরে গেলাম’

এক ইলিশ বিক্রি হলো ৫ হাজারে

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবি: ‘হামলাকারী শেবাচিমের কর্মচারীরা ১৫ আগস্ট কাঙালিভোজ খায়’

ছাত্রী হলে তল্লাশিতে পুরুষ কর্মচারীর উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

কুয়াকাটায় জেলের জালে ২২ কেজি ওজনের কোরাল মাছ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা