বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল মামার, ভাগনে আহত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে সুপারিগাছ কাটতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. আব্দুর রহিম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর ভাগনে মো. জিসান (১৮) গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে স্বরূপকাঠি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত জিসানকে নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত রহিম স্বরূপকাঠি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।
নিহত ব্যক্তির ভাই আব্দুস ছত্তার জানান, গাছ কাটার পর সেটি বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে। পরে রহিম গাছটি টেনে মাটিতে নামানোর চেষ্টা করলে বিদ্যুতায়িত হয়ে আটকে যান। পাশে থাকা ভাগনে জিসান দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হয়ে আটকে যান। পরে শুকনা গামছা দিয়ে জিসানকে টেনে নামানো হয়। রহিম ডোবার মধ্যে পড়ে গেলে দুজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রহিমকে মৃত ঘোষণা করেন।
৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. সিরাজুল ইসলাম মনির বলেন, গাছটি শুকনা হলেও টানা বৃষ্টিতে ভেজা ছিল। কাটার সময় বিদ্যুৎ না থাকলেও পরে হঠাৎ সংযোগ ফিরে আসায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নেছারাবাদ উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ জানায়, বিদ্যুতের লাইনের আশপাশে গাছ কাটতে হলে তাদের জানাতে হয়। তখন তারা লাইন বন্ধ রাখে। তাদের না জানানোয় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
এ বিষয়ে নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন জানান, লাশ থানায় আনা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।