হোম > সারা দেশ > বরিশাল

ভোলায় ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

ভোলা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ভোলায় ট্রাক চাপায় মো: ইউছুফ হোসেন (২৬) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের বাংলাবাজার সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বাংলাবাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই মো. জামাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নিহত ইউছুফ ভোলা সদর উপজেলার উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রুহুল আমিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাবাজার থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ইউসুফ। এ সময় মোটরসাইকেলের পেছনের ছিটে আরও এক আরোহী ছিলেন। তারা বিশ্বাস বাড়ি এলাকায় পৌঁছালে রাত সাড়ে ৯টার দিকে ভোলা সদর থেকে চরফ্যাশনগামী দ্রুতগামী একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইউছুফের মৃত্যু হয়। অপর আরেকজন আহত হন।

এসআই মো. জামাল হোসেন আজ শুক্রবার সকালে আজকের পত্রিকাকে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। পরিবার আপত্তির কারণে ময়নাতদন্ত ছাড়াই রাত প্রায় দেড়টার দিকে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

নেছারাবাদে কুকুরের কামড়ে আহত ৩০, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

ঝালকাঠিতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পোস্টার

পবিপ্রবির বরিশাল ক্যাম্পাস: কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, কমিটি গঠন

ওষুধের দোকান বন্ধ করে পালালেন ব্যবসায়ীরা

৫৫ হাজার টাকার মোবাইল ফোনের জন্য স্কুলছাত্রের কাণ্ড

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ ৩ দফা দাবি

শেবাচিমে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা: স্বাস্থ্যসেবা বিঘ্নিত, পুলিশ নীরব

আন্দোলনকারীদের মারধর, থমথমে শেবাচিম হাসপাতাল

সুগন্ধা ভাঙছে দশ গ্রাম নিয়ে, বসতবাড়ি হারাচ্ছে মানুষ

পবিপ্রবিতে সহকর্মীকে চড়থাপ্পড় সহকারী রেজিস্ট্রারের, তদন্ত কমিটি গঠন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা