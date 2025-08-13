হোম > সারা দেশ > বরিশাল

পবিপ্রবির বরিশাল ক্যাম্পাসের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষার্থীদের তালা

পবিপ্রবি সংবাদদাতা

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) পশুপালন বিদ্যা (অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি) ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রাণিসম্পদ খাতের সমতা ও সমন্নিত (কম্বাইন্ড) ডিগ্রির দাবিতে বরিশাল ক্যাম্পাসের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) পশুপালন বিদ্যা (অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি) ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা।

আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কন্ট্রোলার সেকশন ও প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন তাঁরা। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মশাল মিছিল নিয়ে বরিশাল ক্যাম্পাসের নতুন একাডেমিক ভবনে তালা দেন আন্দোলনকারীরা।

গত ২৯ জুলাই থেকে অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, গতকাল প্রশাসনকে বেঁধে দেওয়া ২৪ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হলেও সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ডিসিপ্লিনের শিক্ষকদের ‘একপক্ষীয় মন্তব্যের’ প্রতিবাদে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেছেন। দাবি পূরণের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত নতুন একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন তালাবদ্ধ থাকবে এবং আন্দোলন চলবে।

এ বিষয়ে অ্যানিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক খোন্দকার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ডিভিএম ও অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি— এ দুই ডিসিপ্লিনের শিক্ষকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক হয়েছে। ডিভিএম শিক্ষকেরা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করলেও অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রির শিক্ষকেরা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। বিষয়টি ভিসিকে জানানো হয়েছে এবং দ্রুত একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

পবিপ্রবির সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক আলী আজগর বলেন, ‘আন্দোলন শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাদের দাবি যৌক্তিক। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়—এমন কোনো সহিংস পদক্ষেপ না নেওয়ার আহ্বান জানাই।’

সম্পর্কিত

বরিশালে শ্রমিকদের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ, যান চলাচল বন্ধ

ভোলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সমিতির নামে অর্ধকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, গ্রাহকদের বিরুদ্ধে উল্টো মামলা

স্লুইসগেটের পানির স্রোতে বিদ্যুৎ তৈরি করে আলো ছড়াচ্ছেন মনিরুল

ঝালকাঠির রাজাপুরে পাল্টাপাল্টি সমাবেশে ১৪৪ ধারা জারি

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

পটুয়াখালীতে আর আওয়ামী লীগ নেই, চাঁদা দিয়ে সবাই বিএনপি হয়ে গেছে: আলতাফ চৌধুরী

সমন্বিত ডিগ্রির দাবিতে পবিপ্রবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের

সাংবাদিককে বেঁধে পেটানোর হুমকি: পদ হারালেন মহিলা দলের নেত্রী

বরিশালে স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের দাবিতে ৪ স্থানে সড়ক অবরোধ, যাত্রীদের চরম ভোগান্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা