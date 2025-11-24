চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে কর্মচারীদের ৩ দিনের আলটিমেটাম

বরিশাল সিটি করপোরেশন
চাকরি স্থায়ীকরণসহ চার দফা দাবিতে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) ১২১ জন কর্মচারী গত এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করে আসছেন।
আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) একই দাবিতে বিক্ষোভ শেষে করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়েছেন কর্মচারীরা। তাঁদের অন্য দাবিগুলো হচ্ছে—পদোন্নতি, অনিয়ম করে নতুন নিয়োগ বাতিল ও দুর্নীতি বন্ধকরণ।
বেলা ১১টার দিকে আন্দোলনকারীরা নগর ভবনে বিক্ষোভ শুরু করে বিভিন্ন শাখায় যান। পরে তাঁরা দাবি আদায়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পানি সরবরাহ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী আরাফাত হোসেন মনির, সহকারী পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা মাহবুব আলম মিন্টু, ট্রেড লাইসেন্স পরিদর্শক মো. আনিচুর রহমান, যানবাহন লাইসেন্স পরিদর্শক মো. আতিকুর রহমান মানিকসহ বিসিসির বিভিন্ন শাখার নেতারা।
পরে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের চার দফা দাবি তুলে ধরেন কর্মচারীরা। বরিশাল সিটি করপোরেশন কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান জানান, তাঁরা আজও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। পরে প্রধান নির্বাহী রেজাউল বারীর সঙ্গে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল দেখা করে। তিনি তিন দিন সময় নিয়েছেন। এর মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আগামী রোববার থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাঁরা।
বিসিসির উপসহকারী প্রকৌশলী আরাফাত হোসেন মনির বলেন, ‘আমরা তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছি কর্তৃপক্ষকে। এই তিন দিন আন্দোলন স্থগিত থাকবে। এর মধ্যে দাবি আদায়ে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী না হলে রোববার থেকে ফের আন্দোলন বেগবান করা হবে।’