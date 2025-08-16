পটুয়াখালীতে একই রাতে এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি

পটুয়াখালী শহরের সদর রোডে শুক্রবার দিবাগত রাতে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথ এবং আরও দুটি দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এটিএম বুথের নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করেছে ডাকাতদল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত সাড়ে ৩টার দিকে আদালতপাড়াসংলগ্ন ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথে ঢুকে একদল ডাকাত নিরাপত্তাকর্মী মুজিবুরকে বেধড়ক মারপিট করে। পরে তাঁকে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে বুথের ভেতরের একটি অন্ধকার কক্ষে ফেলে রাখা হয়। এ সময় বুথের টাকার মেশিন ভাঙচুর করে ও একটি ল্যাপটপ নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতদল। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় নিরাপত্তাকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এর কিছুক্ষণ পর রাত ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে সদর রোডের ফ্যাশন অপটিক্যাল নামের দোকানের তালা ভেঙে প্রায় ২ লাখ টাকা ও বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায় ডাকাতেরা। দোকানের মালিক জাকির হোসেন বলেন, ‘বৃহস্পতিবার আনা মালামাল নিয়ে গেছে চোরেরা। আমি পথে বসে গেলাম।’
পরে রাত সাড়ে ৪টার দিকে শিকদার স্টোরে একইভাবে তালা ভেঙে ঢুকে সিসি ক্যামেরার মনিটর, নগদ টাকা, রিচার্জ কার্ডসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। দোকানের মালিক কামরুল ইসলাম বলেন, ‘ফজরের নামাজের সময় খবর পাই দোকান ভেঙে সব নিয়ে গেছে। ফাঁড়ির পাশেই এ ঘটনা, তাহলে আর নিরাপদ কোথায়?’
ফাস্টট্র্যাক বুথের চ্যানেল অফিসার রিংকু বলেন, ‘আমাদের নিরাপত্তাকর্মীকে মাথায় আঘাত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। বুথের মেশিন ভাঙচুর করা হয়েছে এবং ল্যাপটপ নিয়ে গেছে।’
এ ব্যাপারে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। খুব দ্রুতই জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’