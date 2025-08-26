হোম > সারা দেশ > বরিশাল

নেছারাবাদে এক ‘পাগলের’ কাণ্ডে গোটা উপজেলার বিদ্যুৎ বন্ধ

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

পিরোজপুরের নেছারাবাদে বিদ্যুতের টাওয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি ৩৪০ ফুট উঁচু একটি বিদ্যুতের টাওয়ারের চূড়ায় উঠে চার ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। দুর্ঘটনা এড়াতে বাধ্য হয়ে গোটা উপজেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলা বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে দেয়। নেছারাবাদ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাঁকে নামানোর জন্য চেষ্টা করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, উপজেলার স্বরূপকাঠি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সেনা ক্যাম্পসংলগ্ন সন্ধ্যা নদীর পশ্চিমপাড় এবং পূর্বপাড়ের বিদ্যুৎ-সংযোগে দুই পাড়ে দুটি উঁচু টাওয়ার করা হয়েছে। যে টাওয়ার দিয়ে উপজেলার বিদ্যুতের মূল সঞ্চালন লাইন টানা হয়েছে।

সকালে মানসিক ভারসাম্যহীন আনুমানিক ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি ওই টাওয়ারের নিচে আসেন। সবার অগোচরে তিনি একটি টাওয়ারে উঠে যান। এ সময় উপস্থিত লোকজন তাঁকে দেখে নামতে বললে তিনি ক্রমেই টাওয়ারের চূড়ায় উঠে যান।

ঘটনাস্থলে থাকা নেছারাবাদ ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মো. রিয়াজ বলেন, ‘তাঁকে নামানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি একজন সুস্থ মানুষ ওখানে উঠতেন, তাহলে হয়তো তাঁকে বুজিয়ে কৌশলে নামাতে পারতাম। যেহেতু ওই লোকটি মানসিকভাবে অসুস্থ, এ জন্য কোনো উপায় পাচ্ছি না, তাঁকে নামানোর। আমরা ওই টাওয়ার বেয়ে ওপরে উঠে তাঁকে নামাতে গেলে, যদি তিনি আমাদের ওপর আক্রমণ করেন, তাই এটা অতি ঝুঁকিপূর্ণ। যদি আধুনিক কোনো সরঞ্জাম থাকত। তাহলে হয়তো নামানো যেত।’

নেছারাবাদ পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) মো. জানে আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা তাঁকে নামানোর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রেখেছি। উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। যেহেতু টাওয়ার দিয়ে মেইন লাইন গেছে। তাই বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করায় উপজেলার সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ বন্ধ রয়েছে।’

