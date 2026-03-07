হোম > সারা দেশ > বরিশাল

মেঘনায় মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে হামলা, দুই জেলে আটক

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 

বরিশালের হিজলায় আজ শনিবার সকালে মেঘনা নদীতে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে জেলেরা হামলা চালান। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের হিজলায় মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে জেলেরা হামলা চালিয়েছেন। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার আলীগঞ্জ এলাকায় মেঘনা নদীতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় ট্রলার ও বেহুন্দি জালসহ দুই জেলেকে আটক করা হয়।

মৎস্য অভয়াশ্রম মেঘনায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা লোকজন নিয়ে অভিযানে গেলে একটি বড় ট্রলারে ৮-১০ জন জেলে বাঁশের লাঠি নিয়ে অভিযানকারী দলের ওপর হামলা করেন। জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হিজলা মৎস্য দপ্তর জানায়, মেঘনা নদীকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জেলেরা অবৈধ বেহুন্দি জাল নিয়ে আজ সকালে আলীগঞ্জ এলাকায় মাছ শিকারে নামেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম ও হিজলা নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন আলমের নেতৃত্বে একটি দল নদীতে অভিযানে যান।

ওই সময় ৮-১০ জন জেলে সংঘবদ্ধ হয়ে অভিযানে থাকা দলের ওপর হামলা চালায়। পরে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে স্পিডবোট নিয়ে ধাওয়া দিলে জেলেরা পিছু হটে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও একটি ট্রলার, বড় বেহুন্দি জালসহ ২ জেলেকে আটক করে পুলিশ।

আটক জেলেরা হলেন মেহেন্দীগঞ্জের উলানিয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর মাঝি (৫০) ও মো. মারুফ হোসেন (২৪)।

জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম বলেন, অভিযানকালে ৮-১০ জন জেলে বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়ে হামলা করেছেন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। আটক দুই জেলেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন হিজলা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভ্র জ্যোতি বড়াল। এ ছাড়া বেহুন্দি জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং জব্দকৃত ট্রলারটি পরে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করে অর্থ সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা করা হবে।

সম্পর্কিত

গৌরনদীতে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৩

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সড়ক নির্মাণকাজে চাঁদা দাবি, ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

টিকটক করতে গিয়ে ফাঁস লেগে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ভ্যানভাড়া নিয়ে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীদের মারামারি, আহত ৪

ববিতে গোপনে ছাত্রীদের আপত্তিকর ছবি ধারণ, শিক্ষার্থীর বিচার দাবিতে বিক্ষোভ

হিজলায় ১৭ জেলেকে জরিমানা, ৫৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ধ্বংস

৬ দফা দাবিতে ববি কর্মচারীদের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

রেজিস্ট্রেশন কার্ডে ৩৮ হাজার ছাত্র ‘ফিমেল’

বরিশালে পিকআপ ও অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ২

বরিশাল আইনজীবী সমিতির সভাপতিসহ ১১ জনের জামিন, একজন কারাগারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা