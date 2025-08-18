ট্রলারডুবি: ১১ ঘণ্টা পর সাগরে ভাসমান জেলেদের উদ্ধার

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ১০ জেলেসহ একটি নামবিহীন মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার রাতে ট্রলারটি বঙ্গোপসাগরের আনুমানিক ১০ কিলোমিটার গভীরে ডুবে যায়।
এ সময় ট্রলারে থাকা পানির কনটেইনার ও জালের ফ্লুট ধরে জেলেরা সাগরে ভাসতে থাকেন। ১১ ঘণ্টা পর আজ সোমবার সকালে অপর একটি ট্রলার গিয়ে বরগুনার পাথরঘাটা এলাকার কচিখালী থেকে তাঁদের উদ্ধার করে।
সমুদ্রে নিমজ্জিত ট্রলারমালিকের নাম খোকন হাওলাদার। তাঁর বাড়ি কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের মেরাউপাড়া আবাসনে।
খোকন হাওলাদারের চাচা জুম্মান হাওলাদার জানান, গতকাল রোববার রাতে জেলেরা সাগর উত্তাল হওয়ায় মাছ শিকার বন্ধ করে ট্রলার নিয়ে কিনারে ফিরছিলেন। হঠাৎ একটি ডুবোচরে ট্রলারটি আটকে ঢেউয়ের তোড়ে ডুবে যায়। সকালে সংবাদ পেয়ে ট্রলারটি উদ্ধারের জন্য অন্য একটি বোট নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা করে গেছে।
জুম্মান হাওলাদার আরও জানান, উদ্ধার হওয়া জেলে খোকন, মিরাজ, এনামুল ও মাসুম প্যাদার নাম তিনি জানতে পেরেছেন। বাকিদের নাম জানতে পারেননি। তবে সবাই উদ্ধার হয়েছেন, এটি নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে আজও (সোমবার) সাগর উত্তাল রয়েছে। অধিকাংশ ট্রলার মাছ শিকার বন্ধ করে আলীপুর-মহিপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় নদী, শাখানদীতে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে।
এ বিষয়ে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাটি আপনাদের মাধ্যমে অবগত হয়েছি। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখছি।’