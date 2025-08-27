বরিশাল নভোথিয়েটারকে ‘একাডেমিক ভবন’ ঘোষণা ববি শিক্ষার্থীদের

নবনির্মিত বরিশাল নভোথিয়েটার ভবনে ‘একাডেমিক ভবন’ লেখা ব্যানার ঝুলিয়ে দিয়েছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বাড়ানো ও নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতের দাবিতে সাড়া না পেয়ে আজ বুধবার রাত ৮টার দিকে নভোথিয়েটার ভবনে শিক্ষার্থীরা ব্যানার সাঁটিয়ে দেন।
এ সময় সেখানে শিক্ষার্থীরা উল্লাস করে পাশের বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) দখলেরও ঘোষণা দেন। এর আগে বিকেলে তাঁরা ক্যাম্পাসের সামনের মহাসড়কে অবরোধ করেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা নভোথিয়েটার ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘একাডেমিক ভবন-৩’ লেখা ব্যানার ঝুলিয়ে উল্লাস করতে থাকেন।
শিক্ষার্থীরা বলছেন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ না করায় নানা সংকটের মধ্যে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) থেকে কোনো সাড়া পাননি তাঁরা। যার কারণে তাঁরা এ নভোথিয়েটার ভবন দখলে নিয়েছেন।
এর আগে আজ বিকেল ৫টা থেকে ববির মূল ফটকসংলগ্ন বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে মহাসড়কের উভয় লেনে যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী আবদুর রহমান বলেন, ১৪ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ-সংকট কাটেনি। বর্তমানে সাতটি অনুষদে ২৫টি বিভাগের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত ৭৫টি শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন। কিন্তু আছে মাত্র ৩৬টি। কক্ষসংকটের কারণে অনেক সময় খোলা মাঠে পাঠদান করাতে হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকসংকটের কারণে অধিকাংশ বিভাগে সেশনজট বাড়ছে। আবাসন, শিক্ষক, পরিবহন ও গ্রন্থাগারে বইয়ের সংকটও প্রকট। প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিটনেসবিহীন গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন শিক্ষার্থীরা।
এদিকে মহাসড়ক দখলে চরম বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। বরগুনার যাত্রী আবদুল্লাহ জানান, বরিশাল থেকে বাসে উঠে আটকা পড়েছেন। অবরোধের কারণে এক ঘণ্টা চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বলে জানান তিনি।
এ বিষয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর রাহাত হোসাইন ফয়সাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রতিটি কাজের একটি প্রক্রিয়া আছে। আমাদের নতুন ভবন তৈরির জন্য ৩ কোটি ৯ লাখ টাকার ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে শুরু হবে। জমি অধিগ্রহণের জন্য আমাদের সঙ্গে বরিশাল জেলা প্রশাসকের কথা হয়েছে। পরিবহন সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন অর্থবছরে পরিবহন কেনা হবে।’
সরকারি প্রতিষ্ঠান নভোথিয়েটার শিক্ষার্থীরা দখল করতে পারেন কি না–এমন প্রশ্নে প্রক্টর বলেন, শিক্ষার্থীরা এটা আবেগে করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।
বরিশাল বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।