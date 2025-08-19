হোম > সারা দেশ > বরিশাল

ভোলায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

ভোলা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ভোলার দৌলতখানে পুকুরে ডুবে একই বাড়ির দুই শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) উপজেলার উত্তর জয়নগর ইউনিয়নের মধ্য জয়নগর এলাকার সৈয়দউদ্দিন বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিশুরা হলো মধ্যজয়নগর গ্রামের মো. নুরনবীর মেয়ে মুনতাহা (৫) ও একই বাড়ির মৃত জালালউদ্দিনের ছেলে মো. জিসান (৬)। সম্পর্কে তাঁরা চাচাতো ভাইবোন।

মুনতাহার বড় বোন জেরিন জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাঁরা বাড়ির উঠানে খেলছিল। উঠানের পাশে পুকুর থাকায় মুনতাহা একপর্যায়ে পুকুরে পড়ে যায়। পরে মুনতাহাকে ওঠাতে গিয়ে জিসানও পানিতে পড়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাদের পুকুরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি।’

