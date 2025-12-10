বাবুগঞ্জে ব্যারিস্টার ফুয়াদের বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিল

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বিরুদ্ধে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় ঝাড়ুমিছিল হয়েছে। দুদিন আগে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে চায়না ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ করেছিলেন ফুয়াদ। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আজ বুধবার এ ঝাড়ুমিছিল হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে ‘মীরগঞ্জের সর্বস্তরের জনগণ’ ব্যানারে মিছিলে শতাধিক নারী ঝাড়ু হাতে অংশ নেন। তাঁরা লোহালিয়া গ্রাম থেকে মিছিল শুরু করে মীরগঞ্জ বাজারে যান। সেখানে সমাবেশে করেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফুয়াদ বাবুগঞ্জের স্থানীয় জনগণকে চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে গণমাধ্যমে বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর বিচার হওয়া উচিত।
উল্লেখ্য, গত রোববার বাবুগঞ্জের মীরগঞ্জে আড়িয়াল খাঁ সেতু নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দুই উপদেষ্টা। অনুষ্ঠান শেষে ফুয়াদ গণমাধ্যমকে দেওয়া বক্তব্যে বলেন, রাজনৈতিক ছদ্মাবরণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে। তবে তিনি কোনো দলের নামপরিচয় উল্লেখ করেননি। এরপরই উপস্থিত বিএনপি নেতা-কর্মীরা তাঁকে ধাওয়া দেয়।