ভোটকেন্দ্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ, বরিশালে যুবদল নেতা আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

নুরু মৃধা। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশালের মুলাদী উপজেলায় ভোট গ্রহণকালে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগে স্থানীয় যুবদল নেতা নুরু মৃধাকে আটক করেছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। আটক নুরু মৃধা মুলাদী উপজেলা যুবদলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এবং কাজিরচর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে তাঁকে আটক করা হয়। ভোট গ্রহণ চলাকালে তিনি কাজিরচর ইউনিয়নের জালিয়াকান্দি ১ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

এর আগে ২ ফেব্রুয়ারি নুরু মৃধা তাঁর দলবল নিয়ে লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী গোলাম কিবরিয়া টিপুর গণসংযোগকালে প্রচারণার গাড়ির গতিরোধ করেন। ঘটনার সময় প্রায় ৩০ মিনিট সড়কে প্রচারণা বহরের তিন থেকে চারটি গাড়ি আটকে রাখা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করা হয়। জেলার খবর

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরাফাত জাহান চৌধুরী বলেন, তাঁর কাছে নয়। সেনাবাহিনীর কাছে একজন আটক আছেন।

