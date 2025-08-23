কলাপাড়ায় খাল থেকে বালু তোলায় একজনের জেল-জরিমানা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় খাল থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার দায়ে এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অনাদায়ে তাঁকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম মো. হাবিব তালুকদার। তিনি চম্পাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রব তালুকদারের ছেলে।
আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের পাঁচজুনিয়া গ্রামের কলেজ বাজারসংলগ্ন খালে এই অভিযান চালানো হয়। কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইয়াসিন সাদেক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
অভিযানে হাবিব তালুকদার, বাচ্চু খান, বাদশাহ নামের তিনজনকে আটক করা হয়। হাবিব সাজা পেলেও বাকি দুজনকে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
এসি ল্যান্ড ইয়াসিন সাদেক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে পাঁচজুনিয়া কলেজ বাজার খাল থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। অনাদায়ে তাঁকে ৩ মাসের বিনাশ্রম জেল দেওয়া হয়। বাকি দুজনকে মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়।