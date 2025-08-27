হোম > সারা দেশ > বরিশাল

দশমিনায় অটোরিকশা উল্টে চালক নিহত

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর দশমিনায় অটোরিকশা উল্টে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে দশমিনা-গলাচিপা সড়কের আরোজবেগী সড়কের প্যাদাবাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত অটোরিকশাচালকের নাম . ইমরান ব্যাপারী (২৫)। তিনি উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ জাফর এলাকার মো. রবিউল ব্যাপারীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রক্তাক্ত অবস্থায় ইমরান ব্যাপারীকে উদ্ধার করে দশমিনা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মাদ আবদুল আলীম জানান, ঘটনা শুনে হাসপাতালে পুলিশ পাঠিয়ে থানায় লাশ আনা হয়। কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

