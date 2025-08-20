৫ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে ভাসছিলেন জেলে মোরশেদ

বঙ্গোপসাগরে পাঁচ দিন ভেসে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন মোরশেদ (২০) নামের এক জেলে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কুয়াকাটার জেলেরা তাঁকে উদ্ধার করেন। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে বঙ্গোপসাগরের পায়রা বন্দর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে এফবি সাজেদা ট্রলারের মাঝি সোবহান তাঁকে এফবি বায়েজিদ ট্রলারে হস্তান্তর করেন।
উদ্ধারের পর মোরশেদকে কুয়াকাটা ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলাপাড়া উপজেলা ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
জেলেরা জানান, চট্টগ্রামের বাঁশখালী এলাকা থেকে মাছ ধরার জন্য কয়েক দিন আগে ১৯ জন জেলেসহ ট্রলার নিয়ে সাগরে পাড়ি দেন মোরশেদ। হঠাৎ ট্রলারটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পাঁচ দিন সাগরে ভাসমান অবস্থায় মোরশেদকে উদ্ধার করে তীরে আনা হয়েছে।
উদ্ধার করা এফবি বায়েজিদ ট্রলারের মাঝি সিরাজ বলেন, ‘আজ দুপুরে সমুদ্রের ফিশিং করা একটি ট্রলার মোরশেদকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, পাঁচ দিন আগে তাঁদের ট্রলারটি সমুদ্রে ডুবে যায়। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বলে জানান। পরে তিনি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় অন্য কোনো তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।’
কুয়াকাটা ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার সুপ্রিয় দাশ বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অজ্ঞান অবস্থায় এক জেলেকে কুয়াকাটা ২০ শয্যা হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলাপাড়া উপজেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মনিরুজ্জামান বলেন, ‘উদ্ধারের পরপরই আমরা জেলে মোরশেদকে কুয়াকাটা হাসপাতালে পাঠাই। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করা হয়েছে।’
সাগরে ১৯ জেলে নিয়ে ট্রলারডুবির ঘটনায় মোরশেদকে উদ্ধারের পর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ১৩ জনকে ভাসমান অবস্থায় আজ দুপরে পাওয়া যায়। বিকেলে আরও একজনকে পাওয়া যায়। এ নিয়ে মোট ১৫ জেলেকে উদ্ধার করা হল। উদ্ধার করা জেলেদের কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়েছে। কুয়াকাটা ট্যুর গাইডের সভাপতি কে এম বাচ্চু এ কথা নিশ্চিত করেন।