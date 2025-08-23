হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরগুনার তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে আমতলীতে মানববন্ধন

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 

তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে আজ বেলা ১১টায় আমতলীতে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনা জেলার তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে আমতলীতে মানববন্ধন হয়েছে। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদ সড়কে অন্তত সহস্রাধিক মানুষ এতে অংশ নেন। বক্তারা বলেন, আসন পুনর্বহাল না হলে জেলার মানুষ উন্নয়নবঞ্চিত হবে।

জানা গেছে, বরগুনা জেলার আয়তন ১ হাজার ৮৩১ দশমিক ৩১ বর্গকিলোমিটার। ছয়টি উপজেলা নিয়ে জেলার জনসংখ্যা প্রায় ১২ লাখ ৫০ হাজার। স্বাধীনতার পর থেকে বরগুনা জেলায় তিনটি আসন ছিল। বরগুনা সদর ও বেতাগী উপজেলা নিয়ে বরগুনা-১, পাথরঘাটা ও বামনা নিয়ে বরগুনা-২ এবং আমতলী ও তালতলী উপজেলা নিয়ে বরগুনা-৩ আসন গঠন করা হয়েছিল।

কিন্তু ২০০৮ সালের ১০ জুলাই তৎকালীন ১/ ১১ সরকার সমর্থিত নির্বাচন কমিশন ক্ষমতার অপব্যবহার করে আওয়ামী লীগকে সুবিধা দিতে পরিকল্পিতভাবে বরগুনা জেলার তিনটি সংসদীয় আসনকে ভেঙে দুটি সংসদীয় আসনে বিন্যস্ত করে। নতুন করে বরগুনা সদর, আমতলী ও তালতলী নিয়ে বরগুনা-১ এবং পাথরঘাটা, বেতাগী ও বামনা নিয়ে বরগুনা-২ আসন গঠন করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এতে জেলার মানুষ উন্নয়নবঞ্চিত হয়।

গত ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশন আসন পুনর্বহাল না করে খসড়া গেজেট প্রকাশ করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ১০ আগস্ট বরগুনা জেলার ১৩০ জন তিনটি আসন ফেরানোর দাবিতে আপিল করেন। আগামী ২৫ আগস্ট ওই আপিলের শুনানির দিন ধার্য করেছে কমিশন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সাবেক সাংসদ অধ্যাপক অ্যাডভোকেট মজিদ মল্লিক, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম (ভিপি মামুন), সদস্যসচিব তুহিন মৃধা, এনএসএসের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট শাহাবুদ্দিন পান্না, প্রেসক্লাব সভাপতি রেজাউল করিম বাদল, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক কবির ফকির, বিআরডিবির চেয়ারম্যান মাইনুদ্দিন মামুন, সৈয়দ আসাদুজ্জামান কাওসার প্রমুখ।

বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্য ওমর আব্দুল্লাহ শাহীন বলেন, সুষম উন্নয়ন ও প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর সংসদে তুলে ধরতে হলে তিনটি আসন পুনর্বহাল জরুরি।

সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক অ্যাডভোকেট মজিদ মল্লিক বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন বরগুনা জেলার তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সম্পর্কিত

বরিশালে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা লিটু হত্যা মামলার আসামি মিলন গ্রেপ্তার

সরকারি চাল বিতরণে অনিয়ম, বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

লঘুচাপে সাগর উত্তাল, ট্রলার নিয়ে উপকূলে ফিরছেন জেলেরা

ঝালকাঠিতে পুকুরপাড়ে পড়ে ছিল যুবকের গলাকাটা লাশ

বরগুনার সড়কে ‘খানাখন্দে মোগো অটো উইল্ডা যায়’

দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদকের মায়ের মৃত্যু

পটুয়াখালীতে বিচারককে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ, পিপির সদস্যপদ স্থগিত

উপদেষ্টাদের হাঁসের মাংস বিলাস আমাদের কষ্ট দেয়: আলাল

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: শেবাচিম হাসপাতালের ৪১ কর্মচারীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

৩ দফা দাবি আদায়ে দক্ষিণাঞ্চল অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি ববি শিক্ষার্থীদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা