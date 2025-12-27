হোম > সারা দেশ > বরিশাল

আগামী নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকবেন: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভোলা প্রতিনিধি

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন । ছবি: আজকের পত্রিকা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে উৎসবমুখর, শান্তিপূর্ণ ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণমূলক। নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকবেন। কোনো ভোটকেন্দ্রে সহিংসতা বা অনিয়মের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ওই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হবে।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে ভোলা বালক সরকারি স্কুলমাঠে ভোটের গাড়ি ‌‌‌‘ক্যারাভান’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘প্রত্যেক নাগরিক যেন নিজের ইচ্ছামতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে। এই সরকার কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে নয়, এ বিষয়টি সবারই জানা। এটি আমি স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি।’

তৌহিদ হোসেন বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী সংসদ নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্ব কয়েকটি কারণে। এগুলোর মধ্যে একটি ১৫ বছরে সত্যিকারার্থে কোনো নির্বাচন হয়নি। যদি নির্বাচনের কথা বলা হয়, তাহলে সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে ২০০৮ সালে।

উপদেষ্টা বলেন, ‘৩০ বছরের নিচে যুবকেরা আজ পর্যন্ত ভোট দিতে পারেননি। তাঁরা সত্যিকারার্থে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাননি। এবার আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেক মানুষ যাতে ভোট দিতে পারেন, সে জন্য কাজ করছি।’

তিনি আরও বলেন, জুলাই আন্দোলনে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁরা যে দাবির লক্ষ্যে আত্মত্যাগ করেছেন, সে দাবিগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। শিগগির সে তালিকা জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

ভোলা জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান, পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছারসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

