পটুয়াখালীতে আর আওয়ামী লীগ নেই, চাঁদা দিয়ে সবাই বিএনপি হয়ে গেছে: আলতাফ চৌধুরী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর দুমকিতে আজ মঙ্গলবার বিএনপির মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী দলীয় নেতা-কর্মীদের সমালোচনা করে বলেছেন, ‘পটুয়াখালীতে আমরা এমন চাঁদাবাজি করেছি, এখন আওয়ামী লীগে লোক নেই। সবাই চাঁদা দিয়ে আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে, সবাই বিএনপি হয়ে গেছে।’

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘৫ আগস্টের পর পটুয়াখালীতে যারা চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও লুটপাট করেছেন, তাদের নাম-ঠিকানা ও ছবিসহ দেশের সব গোয়েন্দা সংস্থার কাছে রয়েছে এবং আমাদের কাছেও আছে। সময়মতো হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। তখন কেউ পালাবার পথও খুঁজে পাবে না।’

পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা বিএনপির (একাংশ) উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জসীম উদ্দিন হাওলাদারের সভাপতিত্বে ও মতিউর রহমান দীপুর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মো. মাকসুদ আহমেদ বায়েজিদ পান্না মিয়া, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান, জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. দেলোয়ার হোসেন, জেলা নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের সভানেত্রী জেসমিন জাফর, জেলা যুবদলের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান রুমী প্রমুখ।

