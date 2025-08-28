হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশালে ফরচুন সু কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে বরিশালে ফরচুন সু কারখানায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে নগরের বিসিক শিল্প নগরীর ফরচুন সুজ লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে।

বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বেতন-ভাতা পরিশোধের আশ্বাস দিলে শান্ত হয়ে কাজে যোগ দেন তাঁরা।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা অভিযোগ করেন, প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও প্রায় দুই মাস যাবৎ বেতন দিচ্ছে না কারখানা কর্তৃপক্ষ। তা ছাড়া ওভারটাইমের টাকা পাওনা রয়েছে কয়েক মাসের।

তাঁরা বলেন, ‘চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না। বললেই আমাদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করার ভয় দেখায়।’ তাঁরা বলেন, ‘মাসের পর মাস বেতন না পেলে আমরা খাব কী? কোথা থেকে বাসা ভাড়া দেব? আমরা এর সুষ্ঠু এবং স্থায়ী সমাধান চাই।’

ফরচুন সুজের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, ‘কিছু ভুল-বোঝাবুঝির কারণে শ্রমিকেরা এমনটা করেছে। পরে তারা কাজে ফিরে গেছে। এটা তেমন কোনো বিষয় নয়। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত রয়েছে।’

এ ব্যাপারে কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, বকেয়া বেতন-ভাতার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। অবশ্য দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সম্পর্কিত

মুলাদীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ভোলায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

মেহেন্দীগঞ্জে অস্ত্র, গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অথর্ব, তাঁর সঙ্গে বসতে চাই না: রনি

প্রেম করায় কিশোরীকে হত্যা করেন বাবা-মা-ভগ্নিপতি

শেবাচিম হাসপাতাল: বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের মালিকেরা ধর্মঘটে, চরম ভোগান্তি

বরিশাল নভোথিয়েটারকে ‘একাডেমিক ভবন’ ঘোষণা ববি শিক্ষার্থীদের

কুয়াকাটা সৈকত থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

ভোলায় ব্যবসায়ীকে হত্যায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা