বরিশালে ফরচুন সু কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে বরিশালে ফরচুন সু কারখানায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে নগরের বিসিক শিল্প নগরীর ফরচুন সুজ লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে।
বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বেতন-ভাতা পরিশোধের আশ্বাস দিলে শান্ত হয়ে কাজে যোগ দেন তাঁরা।
বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা অভিযোগ করেন, প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও প্রায় দুই মাস যাবৎ বেতন দিচ্ছে না কারখানা কর্তৃপক্ষ। তা ছাড়া ওভারটাইমের টাকা পাওনা রয়েছে কয়েক মাসের।
তাঁরা বলেন, ‘চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না। বললেই আমাদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করার ভয় দেখায়।’ তাঁরা বলেন, ‘মাসের পর মাস বেতন না পেলে আমরা খাব কী? কোথা থেকে বাসা ভাড়া দেব? আমরা এর সুষ্ঠু এবং স্থায়ী সমাধান চাই।’
ফরচুন সুজের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, ‘কিছু ভুল-বোঝাবুঝির কারণে শ্রমিকেরা এমনটা করেছে। পরে তারা কাজে ফিরে গেছে। এটা তেমন কোনো বিষয় নয়। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত রয়েছে।’
এ ব্যাপারে কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, বকেয়া বেতন-ভাতার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। অবশ্য দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।