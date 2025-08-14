হোম > সারা দেশ > বরিশাল

পবিপ্রবির বরিশাল ক্যাম্পাস: কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ও ডক্টর অব ভেটিরিনারি মেডিসিন উভয় ডিসিপ্লিনের সমন্বয়ে কম্বাইন্ড ডিগ্রি প্রদানের দাবিতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) বরিশাল ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ দাবিতে অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করেন। এর আগে শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, বর্তমানে দেশের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটিরিনারি সায়েন্স এবং অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি-সংবলিত কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। তাতে দুটি পদেই আবেদন করার সুযোগ থাকছে।

অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আব্দুল্লাহ হিল কাফি বলেন, আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটি ফলপ্রসূ কোনো সমাধান না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

পবিপ্রবি বরিশাল ক্যাম্পাসের সহকারী প্রক্টর আলী আজগর বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি রিজেন্ট বোর্ড সদস্য অধ্যাপক মো. মামুন অর রশিদ। কমিটিকে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে প্রতিবেদন দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

