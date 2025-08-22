হোম > সারা দেশ > বরিশাল

দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদকের মায়ের মৃত্যু

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

মোসাঃ জুলেখা বিবি। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জায়েদ মোল্লার মা মোসা. জুলেখা বিবি (৮০) গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তেকাল করেছেন।

ইন্ন লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে তিনি মারা যান। আজ শুক্রবার আসরের নামাজের পরে দশমিনা সরকারি মডেল মসজিদ মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

তাঁর মৃত্যুর খবরে কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন, দশমিনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. বেল্লাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শাহজাদা তোহামিনসহ অন্য সদস্যরা শোক জানিয়েছেন।

সম্পর্কিত

বরগুনার সড়কে ‘খানাখন্দে মোগো অটো উইল্ডা যায়’

পটুয়াখালীতে বিচারককে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ, পিপির সদস্যপদ স্থগিত

উপদেষ্টাদের হাঁসের মাংস বিলাস আমাদের কষ্ট দেয়: আলাল

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: শেবাচিম হাসপাতালের ৪১ কর্মচারীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

৩ দফা দাবি আদায়ে দক্ষিণাঞ্চল অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি ববি শিক্ষার্থীদের

ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, ৩ জনকে ছাত্রদলের মারধর

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: এখনো নিখোঁজ ৫

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অসন্তোষ

কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এসেছে মৃত ডলফিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা