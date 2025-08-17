হোম > সারা দেশ > বরিশাল

‘বউ আমাকে মিথ্যা ভালোবাসত, টাকা না থাকলে ছেড়ে যাবে, তাই মরে গেলাম’

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

লোকমান সরদার ও উদ্ধার চিরকুট। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাসা থেকে লোকমান সরদার (৩২) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। লোকমান একজন দরজি দোকানি। বাসা থেকে পুলিশ একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে–‘আমার বউ টাকা টাকা করত। আর আমার কথা শুনত না। আমাকে মিথ্যা ভালোবাসত। তা আমি জানতাম। আমি বুঝে গেছি, আমার টাকা না থাকলে শেষে আমাকে ছেড়ে যাবে। তাই আমি মরে গেলাম।’ চিরকুটটি তাঁর লেখা কি না, বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের পাখিমারা বাজারসংলগ্ন একটি ভাড়া বাসা থেকে ওড়না দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় লোকমানের লাশ পাওয়া যায়। তিনি ওই ইউনিয়নের পশ্চিম সোনাতলা গ্রামের জাকির সরদারের ছেলে। পাখিমারা বাজারে দরজির দোকান ছিল তাঁর।

লোকমানের পরিবারের স্বজনদের ধারণা, স্ত্রীর ভালো না বাসা এবং টাকাপয়সা না থাকায় হতাশা থেকে আত্মহত্যা করেছেন।

কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লোকমান নামের ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

