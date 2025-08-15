হোম > সারা দেশ > বরিশাল

নেছারাবাদে কুকুরের কামড়ে আহত ৩০, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

নেছারাবাদের রাস্তায় কুকুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে কুকুরের কামড়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ ৩০ জন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত বুধ ও গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব ঘটনা ঘটে। এদিকে কুকুরের কামড়ে মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে গেলেও সেখান থেকে কোনো ভ্যাকসিন পাচ্ছে না।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কৌরিখাড়া, সুটিয়াকাঠি, অলংকারকাঠি, সোহাগদল, সারেংকাঠিসহ বিভিন্ন গ্রামের লোকজন কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছে। আহতরা হলো—ফিমা (৮), হিজবুল্লাহ (৯), আশরাফুল (১১), সেলিম (৫৫), নুসরাত (৮), মনির (৩৭), আলিফা (৫), ইয়ামিন (৩), ফেরদৌসী বেগম (৪৫), সানজিদা (২৬), লিমন (১৯), আমর (১১), মরিয়ম (২), আবদুল্লাহ (৫), বর্ণা (১৯), মিম (৭), শাহানা (৪৫)। আহতদের মধ্যে ২০ জন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং বাকিরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছে। গুরুতর আহত ফিমা, আশরাফুল ও হিজবুল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেবাচিমে পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আসাদুজ্জামান বলেন, কুকুরের আক্রমণের শিকার হয়ে ২০ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং গুরুতর আহত তিনজনকে উন্নত চিকিসার জন্য বরিশাল শেবাচিমে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, হাসপাতালে কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক ভ্যাকসিন সরবরাহ না থাকায় রোগীদের তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

