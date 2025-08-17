হোম > সারা দেশ > বরিশাল

পায়রা নদীর এক ইলিশ ৬ হাজার টাকা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পায়রা নদীর এক ইলিশ ৬ হাজার টাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে পায়রা নদীতে ধরা পড়া ১ কেজি ৮২০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ মাছ ৬ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ রোববার স্থানীয় জেলে নিরব হাওলাদারের জালে ধরা পড়ে মাছটি। পরে তিনি সেটি উপজেলার সুবিদখালী বাজারের মৎস্য আড়তে নিয়ে যান।

সুবিদখালী মৎস্য আড়তের ব্যবসায়ী হরেন বাবু জানান, নিলামে মাছটি ব্যবসায়ী জাকির হোসেন নামের এক ব্যক্তি ৬ হাজার টাকায় কিনে নেন। বড় ইলিশ বাজারে উঠতেই ভিড় করেন অনেক মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সচরাচর এত বড় ইলিশ এই বাজারে পাওয়া যায় না।

ক্রেতা জাকির হোসেন বলেন, ‘এত বড় ইলিশ এখন আর সচরাচর মেলে না। তাই নিলামে কিনেছি। লাভ-লোকসান পরে বোঝা যাবে।’

জেলে নিরব হাওলাদার বলেন, ‘এর আগে এত বড় ইলিশ পাইনি। মাছটি পেয়ে খুব ভালো লেগেছে, ভালো দামে বিক্রি করতে পেরে খুশি।’

এ বিষয়ে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, সম্প্রতি দেড় কেজির আশপাশে ইলিশ ধরা পড়ছে। তবে প্রায় ২ কেজির ইলিশ ৬ হাজার টাকায় বিক্রি হওয়া কিছুটা বেশি দাম। নিয়ম মেনে মাছ ধরা ও অবরোধকাল মানায় বড় ইলিশ ধরা পড়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।

সম্পর্কিত

এবার কর্মবিরতিতে শেবাচিমের ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা, দুর্ভোগে রোগীরা

পবিপ্রবিতে ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রাথমিক সত্যতা পেল দুদক

শেবাচিম হাসপাতাল: ফের উত্তেজনা-পাল্টাপাল্টি ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ডিসি অফিস ঘেরাও

ভোলায় বিএনপির দুই নেতাকে কুপিয়ে জখম

মিষ্টি খাইয়ে আ.লীগ নেতাকে গণধোলাই, পুলিশে সোপর্দ

কাভার্ড ভ্যান-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৭

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার আন্দোলন: চাপের মুখে শেবাচিম হাসপাতালে ১০০ যন্ত্রপাতি সচল

‘বউ আমাকে মিথ্যা ভালোবাসত, টাকা না থাকলে ছেড়ে যাবে, তাই মরে গেলাম’

এক ইলিশ বিক্রি হলো ৫ হাজারে

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবি: ‘হামলাকারী শেবাচিমের কর্মচারীরা ১৫ আগস্ট কাঙালিভোজ খায়’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা