পায়রা নদীর এক ইলিশ ৬ হাজার টাকা

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে পায়রা নদীতে ধরা পড়া ১ কেজি ৮২০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ মাছ ৬ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ রোববার স্থানীয় জেলে নিরব হাওলাদারের জালে ধরা পড়ে মাছটি। পরে তিনি সেটি উপজেলার সুবিদখালী বাজারের মৎস্য আড়তে নিয়ে যান।
সুবিদখালী মৎস্য আড়তের ব্যবসায়ী হরেন বাবু জানান, নিলামে মাছটি ব্যবসায়ী জাকির হোসেন নামের এক ব্যক্তি ৬ হাজার টাকায় কিনে নেন। বড় ইলিশ বাজারে উঠতেই ভিড় করেন অনেক মানুষ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সচরাচর এত বড় ইলিশ এই বাজারে পাওয়া যায় না।
ক্রেতা জাকির হোসেন বলেন, ‘এত বড় ইলিশ এখন আর সচরাচর মেলে না। তাই নিলামে কিনেছি। লাভ-লোকসান পরে বোঝা যাবে।’
জেলে নিরব হাওলাদার বলেন, ‘এর আগে এত বড় ইলিশ পাইনি। মাছটি পেয়ে খুব ভালো লেগেছে, ভালো দামে বিক্রি করতে পেরে খুশি।’
এ বিষয়ে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, সম্প্রতি দেড় কেজির আশপাশে ইলিশ ধরা পড়ছে। তবে প্রায় ২ কেজির ইলিশ ৬ হাজার টাকায় বিক্রি হওয়া কিছুটা বেশি দাম। নিয়ম মেনে মাছ ধরা ও অবরোধকাল মানায় বড় ইলিশ ধরা পড়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।