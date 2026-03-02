বরিশালে পিকআপ ও অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ২

বরিশালে পিকআপ ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। সোমবার (২ মার্চ) বিকেল ৪টার দিকে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে বাবুগঞ্জের রাকুদিয়া নতুন হাট নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা হয়। নিহতরা হলেন মো. শহিদুল ইসলাম (৪০) ও মাহমুদা আক্তার (৩৮)।
তাঁদের বাড়ি গৌরনদী উপজেলার দিয়াপুর গ্রামে। তাঁরা বরিশালের আদালতে যাচ্ছিলেন।
গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম শেখ বলেন, প্রাথমিকভাবে নিহতদের এই পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু এখনো নিশ্চিত হতে পারেননি।
বরিশাল বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. এহতাশেমুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, নাভানা গ্রুপের ওষুধ কোম্পানির একটি পিকআপের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।