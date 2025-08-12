সাংবাদিককে বেঁধে পেটানোর হুমকি: পদ হারালেন মহিলা দলের নেত্রী

সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে পটুয়াখালী জেলা মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা বেগম সিমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় সিনিয়র সহসভাপতি আনোয়ারা খানমকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, দলের নীতি-আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে অসহযোগিতার কারণে আফরোজা বেগম সিমার সভাপতি পদসহ দলের সব পদ স্থগিত করা হয়েছে।
দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে সিনিয়র সহসভাপতি আনোয়ারা খানমকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হয়েছে। সিদ্ধান্ত দুটি ১২ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে।
এর আগে গত শুক্রবার আফরোজা বেগম সিমা বেসরকারি একটি টেলিভিশনের (অনলাইন) প্রতিনিধিকে বেঁধে পেটানোর হুমকি দেন। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে জেলার রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে।