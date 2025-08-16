হোম > সারা দেশ > বরিশাল

কুয়াকাটায় জেলের জালে ২২ কেজি ওজনের কোরাল মাছ

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

কুয়াকাটা মাছ বাজারের একটি আড়তে কোরাল মাছটি আনা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সাগরে এক জেলের জালে প্রায় ২২ কেজি ওজনের একটি কোরাল মাছ ধরা পড়েছে। আজ শনিবার সকালে লেম্বুরচরসংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে আল-আমিন খাঁ নামে এক জেলে মাছটি ধরেন।

আজ বেলা ১১টায় কোরাল মাছটি কুয়াকাটা মাছ বাজারে একটি আড়তে নিয়ে আসা হয়। এ সময় মাছটি দেখতে সেখানে ভিড় করে উৎসুক জনতা। মাছটি মেপে দেখা যায়, এটির ওজন ২১ কেজি ৮০০ গ্রাম। নিলামের মাধ্যমে খলিল নামের এক মাছ ব্যবসায়ী ১ হাজার ৫৫০ টাকা কেজি দরে ৩৩ হাজার ৭৯০ টাকায় কোরাল মাছটি কিনে নেন।

জেলে আল-আমিন খাঁ জানান, বঙ্গোপসাগর থেকে ডিঙি ট্রলার নিয়ে কুয়াকাটা সৈকতের লেম্বুরচর এলাকায় ফিরছিলেন। এ সময় সাগরের উপরিভাগে ভাসমান অবস্থায় কোরালটি দেখতে পান। পরে তিনিসহ তাঁর সঙ্গে থাকা অপর জেলেরা তাৎক্ষণিক দুই দফা জাল ফেলে মাছটি শিকার করেন।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, সচরাচর এত বড় সাইজের কোরাল জেলেদের জালে ধরা পড়ে না। তবে আশা করা যাচ্ছে, অন্য জেলেদের জালেও বড় সাইজের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়বে।

সম্পর্কিত

ছাত্রী হলে তল্লাশিতে পুরুষ কর্মচারীর উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

পায়রা নদীর ভাঙন থেকে গ্রাম রক্ষার দাবি

জামিনে বের হয়ে বাদীর ঘর ভেঙে নিলেন যুবদল নেতা

পটুয়াখালীতে একই রাতে এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি

পানিবন্দী নাজিরপুর উপজেলা ডাকঘর অফিস : চরম দুর্ভোগে গ্রাহকেরা

বরিশাল-৩ আসনে বিএনপির দুই হেভিওয়েট নেতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার আন্দোলন: রনি, কাফিসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

৬ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় শিক্ষকনেতাকে বিএনপির কার্যালয়ে আটকে মারধর

ভোলায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

নেছারাবাদে কুকুরের কামড়ে আহত ৩০, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা