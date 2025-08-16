কুয়াকাটায় জেলের জালে ২২ কেজি ওজনের কোরাল মাছ

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সাগরে এক জেলের জালে প্রায় ২২ কেজি ওজনের একটি কোরাল মাছ ধরা পড়েছে। আজ শনিবার সকালে লেম্বুরচরসংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে আল-আমিন খাঁ নামে এক জেলে মাছটি ধরেন।
আজ বেলা ১১টায় কোরাল মাছটি কুয়াকাটা মাছ বাজারে একটি আড়তে নিয়ে আসা হয়। এ সময় মাছটি দেখতে সেখানে ভিড় করে উৎসুক জনতা। মাছটি মেপে দেখা যায়, এটির ওজন ২১ কেজি ৮০০ গ্রাম। নিলামের মাধ্যমে খলিল নামের এক মাছ ব্যবসায়ী ১ হাজার ৫৫০ টাকা কেজি দরে ৩৩ হাজার ৭৯০ টাকায় কোরাল মাছটি কিনে নেন।
জেলে আল-আমিন খাঁ জানান, বঙ্গোপসাগর থেকে ডিঙি ট্রলার নিয়ে কুয়াকাটা সৈকতের লেম্বুরচর এলাকায় ফিরছিলেন। এ সময় সাগরের উপরিভাগে ভাসমান অবস্থায় কোরালটি দেখতে পান। পরে তিনিসহ তাঁর সঙ্গে থাকা অপর জেলেরা তাৎক্ষণিক দুই দফা জাল ফেলে মাছটি শিকার করেন।
কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, সচরাচর এত বড় সাইজের কোরাল জেলেদের জালে ধরা পড়ে না। তবে আশা করা যাচ্ছে, অন্য জেলেদের জালেও বড় সাইজের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়বে।