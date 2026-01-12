পাথরঘাটায় জামায়াত নেতার পা ভাঙার অভিযোগ বিএনপি কর্মীর বিরুদ্ধে

বরগুনার পাথরঘাটায় জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি কর্মীর বিরুদ্ধে। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের হাড়িটানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত নাসির উদ্দিন পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর বায়তুলমাল সম্পাদক। অভিযুক্ত নুর আলম ওই ইউনিয়নের বিএনপির কর্মী বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মহিলা জামায়াতে ইসলামীর তিন থেকে চারজন কর্মী সাংগঠনিক দাওয়াতি কার্যক্রম হিসেবে রুহিতা এলাকার বিএনপি কর্মী নুর আলমের বাড়ির সামনে পৌঁছালে তিনি তাঁদের গালমন্দ করেন। বিষয়টি উপজেলা নেতারা নাসির উদ্দিনকে জানালে তিনি ঘটনাস্থলে যান।
নাসির উদ্দিন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর নুর আলম তাঁকেও লক্ষ্য করে গালমন্দ শুরু করেন। বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে নাসিরের ওপর হামলা চালান নুর আলম। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা নাসিরকে উদ্ধার করে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
আহত নাসির উদ্দিন বলেন, ‘ঘটনার কথা শুনে সেখানে যাই। আমাকে দেখেই নুর আলম গালমন্দ করতে থাকে এবং বলে—‘‘তুমি কেন ওদের সাপোর্ট করো?’’ এই কথা বলেই সে আমার ওপর হামলা চালায়।’
ঘটনার পর অভিযুক্ত নুর আলমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
পাথরঘাটা সদর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মো. ছগীর হোসেন বলেন, নুর আলমের কোনো অপরাধের দায় দল নেবে না।
এদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত ৮টার দিকে পাথরঘাটা শহরে বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা বলেন, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।