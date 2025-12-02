হোম > সারা দেশ > বরগুনা

বরগুনায় বিএনপির মেয়াদোত্তীর্ণ সব কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনা জেলাধীন সব উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ায় বরগুনা জেলার আওতাধীন সব উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন শাখার কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, শিগগিরই নতুন করে বরগুনা জেলার সংশ্লিষ্ট সব ইউনিটের কমিটি পুনর্গঠন করে ঘোষণা দেওয়া হবে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে সব কমিটি বিলুপ্তির খবরে বরগুনা জেলায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ এটিকে সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করার উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে অনেকেই হঠাৎ করে বিলুপ্তির সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

জেলা বিএনপির একাধিক নেতা জানান, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি দীর্ঘদিন ধরে মেয়াদোত্তীর্ণ থাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছিল। নতুন করে কমিটি গঠনের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে দলকে আরও সক্রিয় ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিএনপির এ সিদ্ধান্ত সংগঠনকে আরও বেগবান করবে।

বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হুমায়ুন হাসান শাহিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বিলুপ্ত করা সাংগঠনিক একটা প্রক্রিয়া। নির্বাচন-পূর্ববর্তী সময়ে যেহেতু কমিটিগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে, তাই হয় নির্বাচনের আগে কিংবা পরে সুবিধাজনক সময়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে।

