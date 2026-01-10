হোম > সারা দেশ > বরগুনা

আমতলীতে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, চাচাতো ভাই আটক

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি।

প্রতীকী ছবি

বরগুনার আমতলী উপজেলায় দুই চাচাতো ভাইয়ের ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে জহিরুল সিকদার (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। পুলিশ ছুরিকাঘাতের অভিযোগে মুনসুর সিকদার (৪৫) নামে নিহতের এক চাচাতো ভাইকে আটক করেছে।

নিহত জহিরুল উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা। অভিযুক্ত মুনসুরও একই গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের চাচাতো ভাই ফরিদ সিকদারের সঙ্গে মুনসুরের ১০ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। আজ বেলা ১১টার দিকে ফরিদ ওই জমি চাষাবাদ করতে যান। খবর পেয়ে মুনসুর একটি ছুরি নিয়ে তাঁকে ধাওয়া করেন। এ সময় ফরিদের পায়ে ছুরি মারেন মুনসুর। ফরিদের চিৎকারে তাঁদের আরেক চাচাতো ভাই জহিরুল ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি দুই চাচাতো ভাইয়ের ঝগড়া থামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু উত্তেজিত মুনসুর তাঁকে পেটে ছুরিকাঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় জহিরুলকে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান বলেন, জহিরুল সিকদার হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান। তাঁর পেটে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

সহকারী পুলিশ সুপার মো. তারিকুল ইসলাম মাসুম বলেন, ঘাতক মুনসুর সিকদারকে আটক এবং ছুরিটি জব্দ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বরগুনায় যুবলীগ নেতার স্ত্রী ডিভাইসসহ আটক

বিচারকের কক্ষে ঢুকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা, এসআই আটক

বরগুনায় নদীভাঙন: ঝুঁকিতে আবাসন প্রকল্প, খাদ্যগুদাম

বিচার পেতে জীবনের ঝুঁকি

পাথরঘাটায় জামায়াতের কর্মিসভায় হামলার অভিযোগ, ১৫ জন আহত হওয়ার দাবি

বাবার ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল ছেলের

বরগুনায় স্বামীকে গলা টিপে হত্যা, স্ত্রী ও প্রেমিক আটক

ছাত্রীকে তুলে নিতে বখাটেদের বাধা দেওয়ায় মাদ্রাসা সুপারকে মারধর, থানায় অভিযোগ

বরগুনায় মধ্যরাতে ফেসবুকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা

ইয়াবাসহ দুলাভাই-শ্যালিকা গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা