সর্বোচ্চ ২৮ লাখ টাকা আয় জামায়াত প্রার্থীর

বরগুনার দুটি আসন
সদর, আমতলী ও তালতলী উপজেলা নিয়ে বরগুনা-১ আসন এবং বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী নিয়ে গঠিত বরগুনা-২ আসন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন দুটিতে মোট বৈধ প্রার্থী ১৮ জন। রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে প্রার্থীদের দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কোনো প্রার্থীরই বার্ষিক আয় ১ কোটি টাকা নেই।
বরগুনা-১ আসনে মোট বৈধ প্রার্থী পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে হলফনামায় সবচেয়ে বেশি আয় উল্লেখ করেছেন খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর হোসাইন। আইন পেশায় বছরে তাঁর আয় ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এরপরের অবস্থানে রয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ অলিউল্লাহ। তাঁর বার্ষিক আয় বছরে ৮ লাখ টাকা।
বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মহিবুল্লাহ হারুন বছরে আয় দেখিয়েছেন ৭ লাখ ৮২ হাজার টাকা। বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম মোল্লা পেশা ব্যবসা উল্লেখ করলেও হলফনামায় ব্যবসা থেকে কোনো আয় দেখাননি। তিনি বছরে ৬ লাখ ৩৪ হাজার টাকা আয় দেখিয়েছেন। জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী জামাল হোসাইন তাঁর হলফনামায় কোনো আয়ই লেখেননি।
বরগুনা-২ আসনে বৈধ আট প্রার্থীর মধ্যে হলফনামায় বছরে সবচেয়ে বেশি আয় দেখিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহম্মেদ। তবে তিনি পেশায় চিকিৎসক হলেও হলফনামায় পেশা থেকে
কোনো আয় উল্লেখ করেননি। জামায়াতের এই প্রার্থী শুধু আয় দেখিয়েছেন ২৮ লাখ ১২ টাকা।
বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও তিনবারের সাবেক এমপি নূরুল ইসলাম মনি তাঁর হলফনামায় বছরের আয় উল্লেখ করেছেন ২০ লাখ ১৮ হাজার ৩৬ টাকা। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মুফতি মিজানুর রহমান কাসেমী বছরে আয় দেখিয়েছেন ৫ লাখ ১৯ হাজার ৬৩০ টাকা।