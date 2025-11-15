বান্দরবানে যাত্রীবাহী বাস থেকে ৬ রোহিঙ্গা যুবক আটক

বান্দরবানে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে ছয় রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ শনিবার দুপুরে বান্দরবান-কেরানিহাট সড়কের রেইচা আর্মি ক্যাম্পের চেকপোস্টে তল্লাশি কার্যক্রম চলাকালে পূরবী পরিবহনের একটি বাস থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন, রহিমুল্লাহ (২৪), হাসিমোল্লা (৩৯), হানিফ (২৫), ইমাম হোসেন (২৭), সৈয়দ আলম (৩২) ও মো. সাগর (২১)।
বান্দরবান সেনা জোন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাসে তল্লাশিকালে ৬ জন সন্দেহভাজন পুরুষ যাত্রীকে আটক করা হয়। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হলে তারা নিজেদের মিয়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা) হিসেবে পরিচয় দেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন, তারা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বান্দরবানে কাজের সন্ধানে এসেছেন। আটক ব্যক্তিদের সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।