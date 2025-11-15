হোম > সারা দেশ > বান্দরবান

বান্দরবানে যাত্রীবাহী বাস থেকে ৬ রোহিঙ্গা যুবক আটক

বান্দরবান প্রতিনিধি

আটক রোহিঙ্গা যুবকেরা। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে ছয় রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ শনিবার দুপুরে বান্দরবান-কেরানিহাট সড়কের রেইচা আর্মি ক্যাম্পের চেকপোস্টে তল্লাশি কার্যক্রম চলাকালে পূরবী পরিবহনের একটি বাস থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, রহিমুল্লাহ (২৪), হাসিমোল্লা (৩৯), হানিফ (২৫), ইমাম হোসেন (২৭), সৈয়দ আলম (৩২) ও মো. সাগর (২১)।

বান্দরবান সেনা জোন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাসে তল্লাশিকালে ৬ জন সন্দেহভাজন পুরুষ যাত্রীকে আটক করা হয়। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হলে তারা নিজেদের মিয়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা) হিসেবে পরিচয় দেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন, তারা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বান্দরবানে কাজের সন্ধানে এসেছেন। আটক ব্যক্তিদের সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

থানচির নাফাখুম পর্যটনকেন্দ্রে গোসল করতে নেমে পর্যটক নিখোঁজ

বান্দরবানে সরকারি জায়গা থেকে ৩৫ লাখ টাকার গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ

স্থলমাইন বিস্ফোরণে দুই পা উড়ে যাওয়া সেই বিজিবি সদস্য মারা গেছেন

ঘুমধুম সীমান্তে স্থলমাইন নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী

আবারও নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণ

মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেল বিজিবি সদস্যের পা

বান্দরবানে ৮ দফা দাবিতে ১৩ অক্টোবর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা

লামায় নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

কেওক্রাডং উন্মুক্ত হচ্ছে কাল, ভ্রমণে মানতে হবে শর্ত

পর্যটকদের জন্য কেওক্রাডং আবার উন্মুক্ত হচ্ছে ১ অক্টোবর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা