হোম > সারা দেশ > বান্দরবান

স্থলমাইন বিস্ফোরণে দুই পা উড়ে যাওয়া সেই বিজিবি সদস্য মারা গেছেন

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  

বিজিবি নায়েক আক্তার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে দুই পা উড়ে যাওয়া বিজিবি নায়েক আক্তার হোসেন (৪৫) মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। কক্সবাজার ৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, আজ ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হার্ট অ্যাটাক করেন আক্তার হোসেন। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

আক্তার হোসেন ভোলার দৌলতখান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি হাবিলদার আবদুল মান্নান ভূইয়ার ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

১২ অক্টোবর নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুমের বাইশফাঁড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন বিজিবি নায়েক আক্তার হোসেন। তিনি ৩৪ বিজিবি অধীন বাইশফাঁড়ি বিওপিতে কর্মরত ছিলেন।

সম্পর্কিত

ঘুমধুম সীমান্তে স্থলমাইন নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী

আবারও নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণ

মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেল বিজিবি সদস্যের পা

বান্দরবানে ৮ দফা দাবিতে ১৩ অক্টোবর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা

লামায় নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

কেওক্রাডং উন্মুক্ত হচ্ছে কাল, ভ্রমণে মানতে হবে শর্ত

পর্যটকদের জন্য কেওক্রাডং আবার উন্মুক্ত হচ্ছে ১ অক্টোবর

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে হাতির পা ক্ষতবিক্ষত

পাওনা টাকা না দেওয়ায় রোয়াংছড়ির টমটমচালককে হত্যা করে রাজন্ত: পুলিশ

রোয়াংছড়িতে নিখোঁজ যুবকের লাশ মিলল সাঙ্গু নদে, হত্যাকাণ্ড বলছে পরিবার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা