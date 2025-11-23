বান্দরবানে পালিয়ে এলেন মিয়ানমারের ৫ সেনা ও সীমান্তরক্ষী পুলিশ, থানায় সোপর্দ

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের বান্দরবানে পালিয়ে আসা জান্তা সরকারের পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে বিজিবি। আজ রোববার দুপুরে ৩৪ বিজিবি অধীন মংজয়পাড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৪২ থেকে আনুমানিক ১.৫ কিমি পশ্চিম দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আজ বিকেলে তাঁদের নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় সোপর্দ করা হয়। নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসরুরুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
যে এলাকাটি থেকে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে, সেটি বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গাছবুনিয়া পাড়ায় পড়েছে। জানা গেছে, আটক পাঁচজনের মধ্যে চারজন মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী পুলিশ। বাকি একজন মিয়ানমারের সেনাসদস্য।
স্থানীয়রা জানান, গতকাল শনিবার রাতে এই পাঁচজন গাছবুনিয়া পাড়াতে আশ্রয় নেন। তাঁরা মিয়ানমার সরকারি বাহিনীর সদস্য। পরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩৪ বিজিবির অধীন মংজয়পাড়া বিওপির টল দল তাঁদের আটক করে।
বিজিবি সূত্র জানায়, আটক ব্যক্তিরা হলেন ক্যু ক্যু চিন, সিও টু রাহ, মং সান হতো, কিউ জেয়র লিন ও মিন মিন উ।
৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল এস এস খাইরুল আলম বলেন, অনুপ্রবেশ করা মিয়ানমারের পাঁচ নাগরিককে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।