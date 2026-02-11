হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

বাগেরহাটে উদ্ধার ৬ হাতবোমা নিষ্ক্রিয়, এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার

বাগেরহাট প্রতিনিধি

শহরের কাঠেরপোল এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবনের পাশ থেকে ককটেলগুলো উদ্ধার করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটে যৌথ বাহিনীর অভিযানে উদ্ধার করা ৬টি হাতবোমা (ককটেল) নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে র‌্যাবের বোমা ডিসপোজাল (বিডি) টিম ঘটনাস্থলের অদূরে বালুর মাঠে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করে। এর আগে মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ৩টার দিকে শহরের কাঠের পোল এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবনের পাশ থেকে ককটেলগুলো উদ্ধার করা হয়।

বোমা ডিসপোজাল টিমের সদস্য ওয়ারেন্ট অফিসার শামসউদ্দিন জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতকারীরা এসব ককটেল গোপনে মজুত করে রাখতে পারে। উদ্ধার করা বোমাগুলো শক্তিশালী ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শামসউদ্দিন বলেন, ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষে র‌্যাবের ছয়টি বোমা ডিসপোজাল টিম সারা দেশে দায়িত্ব পালন করছে। যেখানে বোমাসদৃশ বস্তু পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে দ্রুত পৌঁছে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুম খান বলেন, উদ্ধার করা ককটেল সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে ওই এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

