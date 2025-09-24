অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আমার বাবা-মা প্রায় চার বছর ধরে আলাদা থাকছেন। বাবা একাধিক নারীতে আসক্ত ছিলেন। সে কারণে মাকে মারধর করতেন। শেষমেশ মা বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। এর পর থেকে বাবা আমার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দেন। তবে কখনো কখনো পারিবারিক চাপের কারণে কিছু দেন, আবার বন্ধ করে দেন। এখন মাকে ডিভোর্সের নোটিশ পাঠিয়েছেন বাবা। যদি সত্যি তাঁদের ডিভোর্স হয়ে যায়, তাহলে আমার করণীয় কী? আমি কীভাবে আমার ন্যায্য অধিকার পাব? তিনি যথেষ্ট সচ্ছল মানুষ। আমি চাই আমার পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার মতো খরচটা তিনি দিন। আমাদের কী করা উচিত?
রাফিয়া, ঢাকা
উত্তর: ধাপে ধাপে বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি, যাতে আপনি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারেন।
ডিভোর্স হলে আপনার অবস্থান
- আপনার মা-বাবার ডিভোর্স হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বাবা হিসেবে আপনার প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হবে না।
- ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব।
- আপনি এখনো পড়াশোনা করছেন, তাই আদালতে সহজেই প্রমাণ করতে পারবেন
- যে আপনার নিজের উপার্জন নেই। তাই বাবাকে আপনার পড়াশোনা এবং মৌলিক খরচ বহন করতে হবে।
আপনার ন্যায্য অধিকার কী কী
- খাবার, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা—এই খরচ বাবার কাছ থেকে দাবি করার আইনগত অধিকার আপনার আছে।
- আপনি এখনো শিক্ষার্থী হলে আদালত আপনার বাবাকে বাধ্য করতে পারেন, যাতে আপনি পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।
- আপনার মা আলাদা থাকলে কিংবা ডিভোর্স হলেও দেনমোহর, ইদ্দতকালের জন্য ভরণপোষণ এবং যদি দুজনের নামে যৌথ সম্পত্তি থাকে, তা আইনগতভাবে দাবি করতে পারবেন।
আপনাদের করণীয় পদক্ষেপ
- ক) একজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন; বিশেষ করে যিনি পরিবার বা পারিবারিক আইনের বিষয়ে অভিজ্ঞ।
- খ) পারিবারিক কোর্টে আপনার বাবার বিরুদ্ধে ভরণপোষণের মামলা করা যায়।
- মামলায় প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি সচ্ছল, আর আপনি তাঁর ওপর নির্ভরশীল।
যেসব ডকুমেন্ট সংগ্রহ করবেন
- আপনার বাবার পাঠানো ডিভোর্স নোটিশ
- বাবার আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ (চাকরির কাগজ, ব্যবসার তথ্য, সম্পত্তি)
- আপনার পড়াশোনার প্রমাণ (স্কুল-কলেজের রসিদ বা সনদ)।
- প্রয়োজনে ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিস অর্গানাইজেশনের (এনএলএএসও) ফ্রি আইনগত সহায়তা নিতে পারেন।
মানসিক দিক
- এই পরিস্থিতি মানসিকভাবে খুব কষ্টকর। চেষ্টা করবেন পড়াশোনা চালিয়ে যেতে এবং মায়ের পাশে থাকতে।
- প্রয়োজনে আত্মীয়স্বজন বা বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করুন। এ ছাড়া মধ্যস্থতা না হলে আপনাদের দ্রুত একজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।
পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট