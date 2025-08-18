হোম > ল–র–ব–য–হ

বন্ধুদের খাওয়াতে ৭০ হাজার ললিপপ অর্ডার ৮ বছরের শিশুর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

লিয়াম ও তার মা হলি লাফেভার্স। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিতে ঘটেছে এক আজব ও মজার ঘটনা। মা-ছেলের কাণ্ডকারখানা এলাকাটিতে রীতিমতো হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। স্থানীয় নারী হলি লাফেভার্স এক সকালে দেখলেন, তাঁর বারান্দা ভর্তি ললিপপের বাক্স। ছোটখাটো দোকানের মতো অবস্থা। কিন্তু এই অর্ডার তিনি নিজে দেননি। কে দিয়েছে? মায়ের ফোনে খেলে বেড়ানো তাঁর ৮ বছরের ছেলে লিয়াম! আর এসব ললিপপের মূল্য বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫ লাখ টাকা।

মায়ের ভাষায়, লিয়ামের মাথায় না কি দারুণ এক আইডিয়া এসেছিল—নিজে একটা কার্নিভ্যাল করবে। আর সেই কার্নিভ্যালে অংশ নেওয়া বন্ধুরা যাতে পুরস্কার পায়, সে জন্যই একেবারে হাজার হাজার ললিপপ কিনে ফেলল সে। লাফেভার্স পরে জানান, ছেলের উদ্দেশ্য আসলে খারাপ ছিল না, বরং দারুণ উদার ছিল। তবে ‘উদারতার’ খেসারতটা দিতে হচ্ছিল তাঁকেই।

কারণ, আমাজনে দেওয়া ওই অর্ডারে ছিল প্রায় ৭০ হাজার ‘ডাম-ডাম’ ললিপপ। এর মধ্যে ২২ বাক্স এসে পৌঁছাল সরাসরি বাড়ির দরজায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করে লাফেভার্সের মাথা ঘুরে গেল। একেবারে ৪ হাজার ডলারের বিল! বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৪ লাখ ৮৫ হাজার টাকার মতো। তিনি বলেন, ‘সংখ্যাটা দেখে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।’

তবে বিপদ তখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। পরে জানা গেল, আরও ৮ বাক্স কোথাও আটকে আছে। শেষ পর্যন্ত পোস্ট অফিসে গিয়ে দেখা গেল, সেগুলো ফেরত পাঠানো হয়েছে।

বাড়ির সামনে হাজির ললিপপের বাক্স। ছবি: সংগৃহীত

এত কাণ্ডের পর শুরু হলো রিফান্ডের লড়াই। ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ, খোঁজখবর, এমনকি কয়েকটা টিভি চ্যানেলে বিষয়টা আলোচনায় আসার পর অবশেষে আমাজন থেকে ফোন আসে। তাঁরা জানায়, টাকা ফেরত দেওয়া হবে। লাফেভার্সও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

এই ঘটনার পর তিনি ফোনের সেটিংস বদলে ফেলেছেন, যেন ভবিষ্যতে আর কোনো ‘কার্নিভ্যাল প্রজেক্ট’ গোপনে শুরু না হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো—লিয়ামের স্বপ্নের কার্নিভ্যাল কি আর হবে? নাকি আপাতত কেবল মায়ের কড়া নজরদারির মধ্যেই থাকতে হবে তাকে? তবে যেটাই হোক, লিয়ামের এই মিষ্টি ‘কাণ্ডকারখানা’ আপাতত গোটা এলাকায় মজার আলোচনায় পরিণত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: এপি

সম্পর্কিত

২৪ কোটি টাকায় বুগাতি কিনে ফতুর, কিনতে হলো চীনের সস্তা চাকা

শিশুকে সিগারেট-বিয়ার পান করা শিখিয়ে ‘পুরুষ’ করে তুলছে বাবা, ভিডিও ভাইরাল

দেড় কোটি টাকায় ৩০০ বছরের জন্য জিমের সদস্যপদ কিনে কপাল চাপড়াচ্ছেন যুবক

বিষাক্ত মাছ দিয়ে ‘নেশা’ করে ডলফিন, ধরা পড়ল ক্যামেরায়

গরুকে জ্যাজ মিউজিক শোনাচ্ছেন যুক্তরাজ্যের কৃষকেরা, কিন্তু কেন

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৫ বছর ধরে ‘চিফ মাউজারের’ দায়িত্ব পালন করছে যে বিড়াল

চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহকে খাওয়াতে পোষা প্রাণী দান করার আহ্বান

মোবাইল ব্যবহারে বিধিনিষেধ, ক্ষুব্ধ হয়ে মঠ ছাড়লেন ৩০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

সবচেয়ে বড় হাঁ করে বিশ্ব রেকর্ড মার্কিন তরুণের

জমি দখল করা যাযাবরদের তাড়াতে ট্রাকভর্তি মল ছিটালেন কৃষকেরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা