হোম > ল–র–ব–য–হ

২৪ কোটি টাকায় বুগাতি কিনে ফতুর, কিনতে হলো চীনের সস্তা চাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের এক বুগাতি ভেরনের মালিক দেখিয়ে দিলেন, বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল এই সুপারকারও তুলনামূলক কম খরচে সচল রাখা সম্ভব। বুগাতির আসল চাকা ও টায়ার বদলাতে যেখানে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার ডলারের মতো খরচ হয়, সেখানে তিনি মাত্র ৫ হাজার ডলারেরও কম খরচে সমাধান করে ফেলেছেন। অথচ, তিনি গাড়িটি কিনেছিলেন প্রায় ২০ লাখ ডলার দিয়ে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ২৪ কোটি টাকার বেশি।

বুগাতির চাকাগুলো সর্বশেষ বদলানো হয়েছিল ২০১৭ সালে। বয়সের কারণে টায়ারে ফাটল ধরে এবং সেগুলোকে অনিরাপদ ঘোষণা করে বুগাতি ডিলার। নিয়ম মেনে নতুন চাকা ও টায়ার আনতে হলে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ডলার খরচ করতে হতো কেবল চাকায়। এর সঙ্গে যোগ হতো বিশেষায়িত মিশেলিন প্যাক্স টায়ারের ৪০ হাজার ডলার।

বুগাতি ভেরনের প্রথম দিককার মডেলগুলোতে যে মিশেলিন প্যাক্স টায়ার ব্যবহার করা হতো, তা বসাতে বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতো। সারা বিশ্বে এমন মেশিন ছিল মাত্র দুটি—একটি যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যটি ফ্রান্সে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে, আর দামও আকাশছোঁয়া হয়ে যায়।

টায়ারে সমস্যা দেখা দেওয়ার পর তিনি যান জর্জিয়ার আলফারেটায় ‘বাটলার টায়ার’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানে। সেখানেই মূল প্যাক্স টায়ারের বদলে তিনি বেছে নেন বুগাতি শিরনের জন্য তৈরি মিশেলিন টায়ার। এগুলো সাধারণ চাকায় ফিট হয় এবং বদলানোও সহজ। যদিও তিনি ব্রিজস্টোন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের স্পনসরশিপে ছিলেন, ব্রিজস্টোনের কাছে ভেরনের জন্য উপযুক্ত সাইজের টায়ার ছিল না।

চাকার খোঁজে তিনি শেষ পর্যন্ত ভরসা করেন এক চীনা প্রস্তুতকারকের ওপর। মূল চাকাগুলোর মতো করেই বানানো ওই ফর্জড চাকার দাম পড়েছে মাত্র ৩ হাজার ৭০০ ডলার—শিপিং ও আমদানি খরচসহ। নতুন মিশেলিন টায়ারসহ সব মিলিয়ে খরচ দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ডলারেরও কম।

নতুন চাকা লাগানোর পর এর ফলাফল মালিকের প্রত্যাশার চেয়েও ভালো হয়েছে। গাড়ি এখন আরও মসৃণ ও নীরবে চলছে। ব্রেকিংয়ে শক্তি বেড়েছে, স্টিয়ারিং হয়েছে আরও নিখুঁত। একমাত্র অসুবিধা হলো টায়ার-প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম আর কাজ করছে না। তবে মালিকের কাছে এটি বড় কোনো বিষয় নয়।

বুগাতি ভেরনের মতো ব্যয়বহুল গাড়ির জন্য এটি একটি নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। মূল প্যাক্স সিস্টেমের বিপুল খরচে বাঁধা না পড়ে কীভাবে তুলনামূলকভাবে কম খরচে গাড়ি সচল রাখা যায়, তারই বাস্তব উদাহরণ দেখালেন জর্জিয়ার এই মালিক।

তথ্যসূত্র: সুপারকার ব্লন্ডি

সম্পর্কিত

শিশুকে সিগারেট-বিয়ার পান করা শিখিয়ে ‘পুরুষ’ করে তুলছে বাবা, ভিডিও ভাইরাল

দেড় কোটি টাকায় ৩০০ বছরের জন্য জিমের সদস্যপদ কিনে কপাল চাপড়াচ্ছেন যুবক

বিষাক্ত মাছ দিয়ে ‘নেশা’ করে ডলফিন, ধরা পড়ল ক্যামেরায়

গরুকে জ্যাজ মিউজিক শোনাচ্ছেন যুক্তরাজ্যের কৃষকেরা, কিন্তু কেন

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৫ বছর ধরে ‘চিফ মাউজারের’ দায়িত্ব পালন করছে যে বিড়াল

চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহকে খাওয়াতে পোষা প্রাণী দান করার আহ্বান

মোবাইল ব্যবহারে বিধিনিষেধ, ক্ষুব্ধ হয়ে মঠ ছাড়লেন ৩০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

সবচেয়ে বড় হাঁ করে বিশ্ব রেকর্ড মার্কিন তরুণের

জমি দখল করা যাযাবরদের তাড়াতে ট্রাকভর্তি মল ছিটালেন কৃষকেরা

একসঙ্গে ২০ জনের সঙ্গে প্রেম, উপহারের আইফোন বেচে ফ্ল্যাটের মালিক তরুণী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা