ফ্রি টি-শার্টের জন্য কনসার্টে শিশুকে কামড়ে দিলেন বৃদ্ধা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নিউইয়র্কের হ্যাম্পটনে আয়োজিত এই কনসার্টেই এক বৃদ্ধার বিরুদ্ধে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

কনসার্টে বিনা মূল্যে দেওয়া টি-শার্টের জন্য মারামারি! আর সেই মারামারিতে এক বৃদ্ধার বিরুদ্ধে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নিউইয়র্কের হ্যাম্পটনে একটি কনসার্টে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ওই বৃদ্ধা একজন আবাসন ব্যবসায়ী।

পেজ সিক্সের বরাতে জানা গেছে, গেইল বোমজে নামের ৭৫ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধা ইস্ট হ্যাম্পটনের ‘টুয়েজডেজ অন মেইন বিচ’ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। অভিযোগ উঠেছে, তিনি বিনা মূল্যে টি-শার্ট পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করেন এবং আশপাশে উপস্থিত অন্যদের লাথি ও ঘুষি মারেন।

পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে, একটি ছয় বছর বয়সী শিশুকে কামড়ে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, টি-শার্ট পাওয়ার জন্য বোমজে শিশুদেরও লাথি ও ঘুষি মারছিলেন। আহত ওই শিশু পুলিশকে জানায়, বোমজে তার হাত ধরে কামড়ে দেন। এর ফলে তার হাত ফুলে যায় ও অনেকটা কেটে গিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।

এ ঘটনার পর আহত শিশুটির মা-বাবা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমজেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেও তাঁকে আর সেখানে পাওয়া যায়নি। পরে গত মঙ্গলবার ইস্ট হ্যাম্পটনের পুলিশ বোমজেকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে তৃতীয় স্তরের আক্রমণ (থার্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট) ও শিশুদের আক্রমণ করার অভিযোগ আনা হয়।

বন্ধুদের খাওয়াতে ৭০ হাজার ললিপপ অর্ডার ৮ বছরের শিশুর

এদিকে গতকাল বুধবার বোমজের আইনজীবী ক্রিস্টোফার ম্যাকগুইর বলেন, ‘আমার মক্কেল ৭৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধা। তিনি ওই শিশুর নানি-দাদির বয়সী। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করছেন।’ তিনি আরও বলেন, টি-শার্ট ছুড়ে দেওয়ার সময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে একদল কিশোর-কিশোরী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, এতে তিনি আঘাত পান। পরদিন তিনি লিখিতভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কাছে একটি অভিযোগ করেন। তাঁর মতে, ভালো ব্যবস্থাপনা থাকলে এ ধরনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যেত।

উল্লেখ্য, অভিযুক্ত গেইল বোমজে বিলাসবহুল আবাসন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তিনি জনপ্রিয় টক শো উপস্থাপক জেরাল্ডো রিভেরার চার মিলিয়ন ডলারের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ও একটি পার্ক অ্যাভিনিউ টাউন হাউস ২১ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেন।

